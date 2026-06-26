Alcoa lança edital de apoio a projetos de esporte e cultura em Juruti, com aporte total de R$ 250 mil

Organizações interessadas podem se inscrever até o dia 19 de julho.

A Alcoa abriu nesta terça-feira (30/6), as inscrições para o Programa de Apoio a Projetos de Esporte e Cultura em Juruti, oeste do Pará. O objetivo é impulsionar o desenvolvimento social, a inclusão e a qualidade de vida do município, destinando um total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para apoiar financeiramente sete projetos de base comunitária. As inscrições podem ser enviadas até 19 de julho, no site da Alcoa no Brasil.

O edital faz um chamado especial para engajar iniciativas direcionadas a moradores das comunidades dos Projetos Estaduais de Assentamento Agroextrativista (PEAEX) Curumucuri e Prudente e Monte Sinai, e dos Projetos de Assentamento Agroextrativistas (PAE) Juruti Velho, Paraná de Dona Rosa, Salé e Santa Rita. As propostas devem atingir as pessoas desses territórios, em qualquer faixa etária.

São elegíveis para concorrer ao edital as instituições atuantes na região, como associações comunitárias, esportivas, grupos culturais, coletivos artísticos, escolas e organizações da sociedade civil com personalidade jurídica. Os recursos oferecidos estão distribuídos em duas categorias de financiamento:

Categoria A (até R$ 30.000,00): Destinada a cinco iniciativas de menor escala, com escopo e execução delimitados e resultados esperados de curto prazo.

Destinada a cinco iniciativas de menor escala, com escopo e execução delimitados e resultados esperados de curto prazo. Categoria B (até R$ 50.000,00): Destinada a dois projetos de maior abrangência e complexidade, com potencial de impacto ampliado e duração de 6 a 12 meses.

Entre os objetivos do apoio. estão o fomento a práticas que valorizem as expressões tradicionais e a identidade local,a exemplo de oficinas, festivais e escolinhas; a promoção do bem-estar e da saúde, além do apoio a campeonatos, torneios e até mesmo reformas leves em espaços de uso comunitário. Como diferencial, o edital recomenda que as instituições proponentes indiquem a aderência de seus projetos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, justificando os impactos socioambientais pretendidos.

Para outras informações, acesso ao edital completo e inscrições, clique AQUI.

FONTE: Comunicação/Alcoa - Tiago Furtado