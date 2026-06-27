Projeto social destaca talentos na festividade de São João Batista em Faro

O Projeto Mulheres e Crianças da Amazônia foi um dos destaques da programação da festividade de São João Batista, no município de Faro, ao promover apresentações culturais e atividades esportivas que envolveram a comunidade e valorizaram o trabalho social desenvolvido ao longo do ano.

As ações são realizadas no Centro Social São João Batista, onde crianças, adolescentes, homens e mulheres participam de oficinas permanentes de informática, costura criativa, crochê, pintura, xadrez e música, proporcionando oportunidades de aprendizado, inclusão e desenvolvimento pessoal.

Durante a festividade, um dos momentos mais marcantes foi a apresentação musical dos alunos das oficinas de violão e teclado. A performance emocionou o público presente e evidenciou o talento e a dedicação dos participantes, refletindo os resultados das atividades desenvolvidas pelo projeto.

A programação também contou com um campeonato de xadrez, que reuniu crianças e jovens atendidos pela iniciativa. A competição premiou os três primeiros colocados e teve como objetivo incentivar a prática da modalidade, fortalecendo habilidades como raciocínio lógico, concentração, disciplina e convivência social.

Promovido pela Associação Beneficente Emaús, o Projeto Mulheres e Crianças da Amazônia oferece oportunidades de formação e desenvolvimento, especialmente para crianças, jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Em 2026, o projeto atende aproximadamente 200 pessoas em Faro, entre participantes, voluntários, apoiadores e colaboradores que contribuem direta e indiretamente para o fortalecimento das ações desenvolvidas.

A participação na festividade de São João Batista reafirma o compromisso da iniciativa com a promoção da educação, da cultura, do esporte e da inclusão social, fortalecendo os vínculos comunitários e contribuindo para a transformação da realidade de muitas famílias do município.

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