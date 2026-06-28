ÓBIDOS: Abertas as inscrições para o Festival Musical de Sant’Ana - Femusa

O FEMUSA acontecerá durante a Festividade de Sant´Ana 2026 com inscrições de 02 a 10 de julho.

A Coordenação da Festividade de Sant’Ana 2026 lançou oficialmente o FEMUSA – Festival Musical de Sant’Ana, uma iniciativa inédita que promete unir música, fé e cultura durante a programação da maior celebração religiosa de Óbidos. O festival tem como objetivo incentivar a produção de canções dedicadas à padroeira dos obidenses, além de revelar e valorizar os talentos musicais da região.

Com o tema "A música que nasce da fé, celebra a tradição e emociona gerações", o FEMUSA será realizado durante a Festividade de Sant’Ana e contará com duas etapas. A fase classificatória ocorrerá no dia 15 de julho de 2026, quando serão selecionadas as melhores composições. Já a grande final será realizada no dia 22 de julho de 2026, reunindo os finalistas na disputa pelo título de campeão da primeira edição do festival.

De acordo com a organização, o festival é dedicado à fé e à cultura, utilizando a música como forma de exaltar a devoção a Sant’Ana e fortalecer as tradições religiosas e culturais de Óbidos.

Julgamento

As apresentações serão avaliadas por uma comissão julgadora, que levará em consideração critérios técnicos, entre eles: Letra, Música, Interpretação; Afinação e outros critérios previstos no regulamento do festival.

Premiação

Os vencedores receberão premiação em dinheiro:

1º lugar: R$ 2.000,00;

R$ 2.000,00; 2º lugar: R$ 1.500,00;

R$ 1.500,00; 3º lugar: R$ 600,00;

R$ 600,00; 4º lugar: R$ 400,00.

Ao efetuar a inscrição, que poderão ser realizadas de 02 a 10 de julho de 2026, o candidato declara estar de acordo com todas as regras estabelecidas no regulamento.

O FEMUSA passa a integrar a programação oficial da Festividade de Sant’Ana, reforçando a tradição da celebração com um espaço dedicado à música autoral inspirada na padroeira dos obidenses e à valorização dos artistas da terra.

- Formulário de Inscrição clique AQUI.

SERVIÇO

Evento: FEMUSA – Festival Musical de Sant’Ana 2026

Inscrição: De 02 a 10 de julho de 2026

Local: Óbidos (PA)

Fase Classificatória: 15 de julho de 2026

Grande Final: 22 de julho de 2026

Realização: Coordenação da Festividade de Sant’Ana 2026

- Formulário de Inscrição clique AQUI.

- Mais informações: AD Produções – 93991456190 – Organização do FEMUSA

REGULAMENTO DO FEMUSA (Clique na imagem....)



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