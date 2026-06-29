Carimbó da Terra, de Curuai (Santarém), conquista bicampeonato no Concurso de Carimbó do Arraiá dos Pauxis 2026

ÓBIDOS (PA) – A Praça da Cultura Haroldo Tavares foi tomada pelo público na noite desta sexta-feira (3), durante mais uma programação do Arraiá dos Pauxis 2026. O destaque da noite foi o Concurso Intermunicipal de Carimbó, promovido pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, que reuniu três grupos em uma disputa marcada pela valorização da cultura amazônica, da música e da dança tradicional paraense.

Após as apresentações e a avaliação de uma comissão julgadora formada por cinco especialistas convidados, o grande campeão foi o grupo Carimbó da Terra, do Distrito de Curuai, região do Lago Grande, em Santarém. Com o tema "Canto da Celebração", o grupo conquistou o bicampeonato do Arraiá dos Pauxis.

A apresentação homenageou a força das tradições amazônicas, a alegria do povo paraense e a riqueza cultural transmitida de geração em geração por meio do carimbó. O espetáculo destacou a ancestralidade, a identidade e a união das comunidades que mantêm viva uma das mais importantes manifestações culturais da Amazônia.

Além do título de campeão, o Carimbó da Terra também conquistou os prêmios de Melhor Rei, Melhor Rei e Melhor Casal de Peru, garantindo uma premiação em dinheiro, além do troféu de campeão.

A segunda colocação ficou com o grupo Carimbó Coração da Amazônia, de Óbidos, que apresentou o tema "Amazônia: onde a história tem sabor". O grupo também recebeu o prêmio de Melhor Apresentador.

Em terceiro lugar ficou o grupo Swing de Carimbó, também de Óbidos, que levou para a arena o tema "Terra Pauxi: Aldeia dos Encantos", exaltando elementos da cultura e das tradições obidenses. Também ficou com o prêmio de melhor rainha.

Encerradas as apresentações do concurso, o público acompanhou uma apresentação especial de um grupo de Dança Portuguesa, do município de Curuá. Logo após a divulgação do resultado e a cerimônia de premiação, a programação prosseguiu com o show da banda Os TOP, de Parintins (AM), que animou o público até o fim da noite.

Promovido pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o festival reafirma seu papel como um dos principais eventos culturais do oeste do Pará, valorizando as manifestações populares, incentivando os artistas e fortalecendo as tradições juninas da Amazônia.

Resultado do Concurso Intermunicipal de Carimbó 2026

Carimbó da Terra – Distrito de Curuai (Santarém) – Campeão Carimbó Coração da Amazônia – Óbidos – Vice-campeão Swing de Carimbó – Óbidos – 3º lugar

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Concurso Intermunicipal de Quadrilhas

O Arraiá dos Pauxis 2026 prossegue neste sábado (4) com outra das atrações mais aguardadas da programação: o Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas 2026, que reunirá 10 grupos de diferentes municípios da região. Veja a ordem de apresentação:

Sábado – 4 de julho – Apresentação das Quadrilhas Juninas

Bailando na Roça – Oriximiná Baila Brasil – Monte Alegre Brincando de São João – Óbidos Império Junino – Oriximiná Brincando com Magia – Distrito do Flexal (Óbidos) Coração Junino – Óbidos Baila Comigo – Oriximiná Realeza Junina – Monte Alegre Sensação Junina – Óbidos Lumi'Arte – Oriximiná

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto e Vander N Andrade