“Sensação Junina” brilha no Arraiá dos Pauxis 2026 e conquista o bicampeonato do Concurso de Quadrilhas Juninas em Óbidos

O município de Óbidos viveu mais uma noite de celebração à cultura popular durante o Arraiá dos Pauxis 2026. Neste sábado, dia 4 de julho, a Praça da Cultura Haroldo Tavares recebeu o Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas, reunindo grupos de diversos municípios do oeste do Pará em um espetáculo de cores, dança, música e tradição.

A grande campeã da edição foi a quadrilha "Sensação Junina” de Óbidos, que conquistou o primeiro lugar ao emocionar o público e os jurados com a apresentação do tema "CIRCO: Magia e Emoção no Espetáculo da Sensação".

Sensação Junina levou ao palco de apresentações uma homenagem ao universo encantador do Circo, onde os sonhos ganharam vida, a imaginação e a emoção se transformaram em espetáculo, levando o Grupo ao bicampeonato, que encantou o público presente com sua criatividade, coreografia, figurinos e riqueza dos detalhes apresentados em cena.

O concurso reuniu 10 quadrilhas juninas, que se apresentaram na seguinte ordem: Bailando na Roça, de Oriximiná; Baila Brasil, de Monte Alegre; Brincando de São João, de Óbidos; Império Junino, de Oriximiná; Brincando com Magia, do Distrito do Flexal (Óbidos); Coração Junino, de Óbidos; Baila Comigo, de Oriximiná; Realeza Junina, de Monte Alegre; Sensação Junina, de Óbidos; e Lumi'Arte, de Oriximiná.

Após a avaliação dos cinco jurados convidados para o concurso, foi anunciado o resultado final da competição:

1º lugar: Sensação Junina (Óbidos);

Sensação Junina (Óbidos); 2º lugar: Coração Junino (Óbidos);

Coração Junino (Óbidos); 3º lugar: Baila Comigo (Oriximiná).

Promovido pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o concurso foi um dos momentos mais aguardados da programação do Arraiá dos Pauxis 2026 e encerrou com a cerimônia de premiação das três quadrilhas vencedoras.

A Praça da Cultura Haroldo Tavares ficou completamente lotada durante toda a programação. Moradores e visitantes prestigiaram apresentações marcadas pela beleza dos figurinos, pela criatividade dos temas e pelo talento dos brincantes, reafirmando a força das tradições juninas e a integração cultural entre os municípios da região oeste do Pará.

As fotografias dos principais momentos do concurso registram a emoção das apresentações e a alegria do público, evidenciando o sucesso de mais uma edição do Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas, que já se consolida como uma das atrações mais importantes do Arraiá dos Pauxis.

Confira, a seguir, as imagens dos melhores momentos do 3º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas do Arraiá dos Pauxis 2026.

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www.obidos.ent.br - Fotos de João Canto e Vander N Andrade