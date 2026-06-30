Festa de São Pedro da Colônia Z-19 encerra com corridas de rabetas e Manhã de Sol em Óbidos

A tradicional Festa de São Pedro, promovida pela Colônia dos Pescadores Z-19 de Óbidos, foi encerrada no domingo (5) com uma programação festiva que reuniu pescadores, familiares e a comunidade em geral. O evento contou com corridas de rabetas e bajaras, além da já tradicional Manhã de Sol, celebrando o padroeiro dos pescadores em clima de fé, confraternização e alegria.

Organizada pela diretoria da Colônia Z-19, sob a presidência de Emerson Canto, a programação teve início nas primeiras horas da manhã. Com tempo firme e a Serra da Escama compondo um belo cenário às margens do rio Amazonas, as competições náuticas atraíram a atenção do público, que acompanhou de perto as disputas entre as embarcações.

As corridas de rabetas e bajaras foram um dos momentos mais aguardados da programação, valorizando uma tradição fortemente ligada ao cotidiano dos pescadores da região e proporcionando emoção aos competidores e espectadores.

Após as competições, os participantes se reuniram na sede da Colônia dos Pescadores Z-19 para a Manhã de Sol, animada por apresentações musicais ao vivo. O evento também contou com o sorteio do Rifão de São Pedro e Leilões, promovendo momentos de descontração e integração entre os presentes.

O encerramento da festividade coroou uma programação marcada por manifestações religiosas, culturais e esportivas em homenagem a São Pedro, considerado o padroeiro dos pescadores. A celebração reforçou os laços de união da categoria pesqueira e da comunidade obidense, mantendo viva uma tradição que integra fé, cultura e valorização da atividade pesqueira no município.

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www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade