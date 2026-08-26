Festividade de São Raimundo Nonato reúne comunidades na Costa Fronteira de Óbidos

A comunidade São Raimundo, na região da Costa Fronteira, em Óbidos, realizou neste final de semana a tradicional Festividade de São Raimundo Nonato, padroeiro da comunidade. O evento teve como tema central “Com São Raimundo Nonato edificando lares de fraternidade” e como lema “Onde há fé, nasce uma morada de esperança”.

A programação religiosa teve início no dia 22 de agosto, com o Círio de São Raimundo, reunindo devotos e moradores da região em um momento de fé e devoção ao santo padroeiro. A festividade teve seu encerramento neste sábado, 29 de agosto, com uma programação que envolveu celebrações religiosas, atividades culturais, esportivas e comunitárias.

Durante os dias de festa, a comunidade recebeu visitantes de diversas localidades da região, que se deslocaram até a Costa Fronteira para participar das celebrações e prestigiar o evento. Entre as comunidades presentes estiveram Mondongo, Trindade, Silêncio e Santa Maria.

Na sexta-feira, dia 28, moradores da comunidade de Santa Maria se reuniram e partiram juntos rumo à comunidade São Raimundo para participar da festividade, fortalecendo os laços de amizade, fé e confraternização entre as comunidades.

Além da programação religiosa, a festividade contou com missas, seresta, leilão de animais e competições esportivas, proporcionando momentos de lazer e integração aos participantes. A comunidade também preparou um cardápio diversificado para receber os visitantes durante a programação.

A festividade de São Raimundo Nonato se consolida, assim, como um importante momento de encontro entre as comunidades da região da Costa Fronteira, unindo fé, cultura, esporte e confraternização em homenagem ao padroeiro.

Promovida pela Paróquia de Sant’Ana de Óbidos, a celebração reforçou a tradição religiosa e comunitária da região, reunindo famílias e devotos em torno da fé em São Raimundo Nonato.

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www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade