Projeto resgata canções dos antigos Festivais de Música Obidense – FEMOB

Apresentação reuniu músicas que marcaram os antigos festivais e celebrou a memória e os talentos da música de Óbidos

Óbidos (PA) – A música obidense foi celebrada na noite deste domingo, dia 30 de agosto, com a apresentação do projeto “FEMOB – Festival de Música Obidense: Resgate e Memória”, uma iniciativa da artista e professora obidense Mara Barros que tem como objetivo preservar e resgatar canções que fizeram parte dos antigos Festivais de Música Obidense (FEMOB).

A apresentação aconteceu no palco da Praça Frei Rogério, conhecida como Praça do Ó, reunindo público em uma noite marcada pela música, pela memória e pela valorização dos artistas locais. O projeto buscou revisitar composições que fazem parte da história dos festivais e que contribuíram para a construção da identidade musical de Óbidos.

Durante a programação, foram apresentadas as seguintes canções:

Lamento de um Tapuio – Wanderley Brandão;

– Wanderley Brandão; Terra Pauxis – Vander de Andrade;

– Vander de Andrade; Serra da Escama – Rosinaldo Cardoso;

– Rosinaldo Cardoso; Remador – Alba Rosa;

– Alba Rosa; Às Vezes – Sérgio de Andrade;

– Sérgio de Andrade; Canoeiro ;

; Sua Ausência – Deco Louro;

– Deco Louro; O Entardecer do Mirante ;

; Homem de Papel – Albertina Ramos;

– Albertina Ramos; O Entardecer do Mirante – Nice e Nilton Sarrazim.

A iniciativa proporcionou ao público uma oportunidade de reencontrar canções que marcaram diferentes momentos dos festivais e de conhecer ou relembrar parte da produção musical desenvolvida por artistas obidenses, nas vozes de Mara Barros, Vânia Ferreira, Cleisinha Barros, Nilce Amaral e Amarilis Ramos. A apresentação do evento ficou por conta Marcos Cantuário.

Mais do que uma apresentação musical, o projeto representa uma ação de preservação da memória cultural de Óbidos, reconhecendo a contribuição de compositores, intérpretes e músicos que ajudaram a fortalecer a produção artística local.

O “FEMOB – Festival de Música Obidense: Resgate e Memória” é contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), tendo como proponente a artista e professora obidense Mara Barros.

A noite terminou com a celebração da música obidense e o reconhecimento da importância de manter vivas as canções e histórias que integram o patrimônio cultural de Óbidos.

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