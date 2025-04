Secretaria de Educação lança projeto ‘Foco no Saeb’ para alcançar alto desempenho na Educação Básica

Os resultados do Saeb são usados para calcular o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

Visando o alto desempenho nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que deverão ser realizadas entre o final de outubro e o início de novembro de 2025, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), lançou na manhã desta quarta-feira (23) o projeto “Foco no Saeb”, durante evento que reuniu diretores, coordenadores pedagógicos e professores do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental das unidades de ensino das zonas urbana e rural.

O projeto vai realizar nos próximos meses ações pedagógicas e de mobilização social, que contribuam para a elevação do desempenho dos estudantes do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental nas avaliações externas do Saeb, por meio do Programa Alfabetiza Pará e do Projeto Aluno Nota 10, que contempla a aquisição de materiais didáticos e a formação continuada dos professores.

O Saeb consiste em um conjunto de avaliações externas que classifica a qualidade da educação básica no Brasil. Ele permite que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), faça o diagnóstico da educação básica para identificar fatores que podem interferir no desempenho do estudante.

Os resultados também são usados para calcular o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), indicador que mede a qualidade da educação básica no Brasil, considerando o fluxo escolar e o desempenho nos exames aplicados pelo INEP, monitorando a qualidade da educação para definir metas para melhoria.

A secretária de Educação, Maria Zilda Bentes, destacou que será realizado um investimento inédito para melhorar o desempenho da rede municipal de ensino.

“Hoje, com todo o investimento feito na educação através do nosso gestor, nós estamos impulsionando a educação básica na nossa rede municipal de ensino por meio desse projeto, que vai se estender pelos próximos meses para que a gente saia na frente com o nosso resultado do Saeb. Convido toda a população obidense, em especial os pais dos alunos, educadores, toda a comunidade escolar para focarmos no Saeb, estimulando os nossos alunos para que realmente nós tenhamos o resultado positivo neste ano de 2025”, ressaltou a secretária de Educação.

Para o professor Carlos Lopes, que participou do lançamento do projeto, o período de preparação dos alunos é significativo e fundamental para a evolução da educação em Óbidos.

“Momentos como esse são importantes para que a gente apresente as questões mais importantes, onde é o ponto forte das escolas e quais são aquelas demandas que precisam ser fortalecidas pra gente trabalhar dentro dos componentes de Matemática e Português, que serão avaliados dentro do Saeb”, lembrou o professor.

Aluno Nota 10

O projeto Aluno Nota 10, criado pela Editora Vem Passar, será uma das principais ferramentas do “Foco no Saeb”. A empresa foi contratada para disponibilizar a ferramenta especializada na recomposição das habilidades em Língua Portuguesa e Matemática.

Por meio de uma coleção de livros didáticos organizados em quatro volumes por componente curricular, totalizando 32 módulos estruturados, o projeto está alinhado à nova versão da matriz Saeb, para as necessidades de estudantes do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, com ênfase especial nas habilidades prioritárias, fundamentais para a consolidação de todo o processo de aprendizagem.

“O Aluno Nota 10 vai trazer os descritores para que os nossos professores trabalhem em sala de aula com os nossos alunos. Além dos livros, teremos uma plataforma que vai dar suporte tanto para o professor, como para o coordenador pedagógico e para os nossos técnicos da Secretaria de Educação. Os quatro livros serão disponibilizados para todos os professores e alunos da rede, para que, principalmente, os nossos alunos possam receber o suporte necessário no desenvolvimento das habilidades educacionais visando as avaliações do Saeb”, explicou Everlane Ramos, diretora de Ensino da Semed.

Após a apresentação do “Foco no Saeb” a Secretaria de Educação vai começar o ciclo de formação dos professores para o manuseio da coleção de livros e da plataforma, a partir da primeira semana de maio, quando os materiais deverão ser entregues nas unidades de ensino da rede municipal.

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/obidos/educacao/7859-secretaria-de-educacao-lanca-projeto-foco-no-saeb-para-alcancar-alto-desempenho-na-educacao-basica#sigProIddaa0a41f59 View the embedded image gallery online at:

FONTE: Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo e Fotos: Odirlei Santos