Escola São Francisco celebra o Dia da Consciência Negra com o projeto “A África Vive em Nós: Cultura e Resistência”

A Escola Municipal São Francisco realizou, na quarta-feira (19), uma programação especial em homenagem ao Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A iniciativa integrou o projeto “A África Vive em Nós: Cultura e Resistência”, desenvolvido para valorizar a herança africana presente na cultura brasileira e reforçar a importância da luta histórica do povo negro.

Em todo o Brasil, instituições de ensino promovem atividades alusivas à data, e em Óbidos não foi diferente. Diversas escolas da rede municipal organizaram manifestações culturais que ressaltam a identidade afro-brasileira, reafirmando o compromisso com a educação para igualdade racial. Na Escola São Francisco, alunos e professores prepararam apresentações que destacaram valores, costumes, danças e crenças da população negra, reforçando o orgulho das raízes que moldaram a história do país.

A programação contou com danças temáticas, desfiles e exposições de trabalhos produzidos pelos estudantes. As atividades envolveram pesquisa, expressão artística e vivências culturais, estimulando o conhecimento sobre a influência africana em diferentes áreas — como religião, culinária, música e modos de viver.

A escola destacou que o Dia da Consciência Negra vai além de uma celebração simbólica. A data representa um chamado à reflexão sobre o passado marcado pela resistência de líderes como Zumbi dos Palmares e sobre os desafios atuais enfrentados pela população negra. Mais que lembrar, essas manifestações mantêm viva a responsabilidade de reconhecermos o papel fundamental dos negros no passado e no presente do nosso país.

Com ações como essa, a rede municipal de ensino de Óbidos reafirma o compromisso com uma educação antirracista, que valoriza a diversidade e incentiva o respeito às diferentes identidades que compõem a sociedade brasileira.

