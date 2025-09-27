HISTÓRIA DE ÓBIDOS 03: Fortaleza Gurjão

Conheça a história da Fortaleza Gurjão, que fica localizada no alto da Serra da Escama, no município de Óbidos, oeste do Pará.

Localizada no alto da Serra da Escama, a cerca de 81 metros acima do nível médio das águas do Rio Amazonas, no município de Óbidos, oeste do Pará, a Fortaleza Gurjão guarda parte importante da história militar da região e da defesa da Amazônia.

No início do século XX, a antiga Fortaleza de Óbidos já não atendia mais às necessidades estratégicas da navegação no Amazonas. Diante disso, em 1906 foi nomeada uma comissão chefiada pelo então major engenheiro Manoel Luiz de Melo Nunes, com a missão de estudar a Defesa Geral do Rio Amazonas.

Dois anos depois, em 1908, começaram as obras de uma nova fortificação. Ainda no mesmo ano, foi montada uma bateria de defesa que recebeu o nome de “Defesa Gurjão”, em homenagem ao inspetor da extinta 2ª Região de Inspeção Permanente.

A fortificação

Construída em um dos pontos mais estratégicos da Serra da Escama, a Fortaleza Gurjão foi projetada para vigiar e proteger o trecho mais estreito do Rio Amazonas, em frente à cidade de Óbidos. A estrutura consistia em uma bateria mascarada, a céu aberto, equipada com quatro canhões Armstrong, retirados do navio-escola Benjamim Constant. O forte era guarnecido por um destacamento da Fortaleza de Óbidos.

O acesso era feito por uma estrada localizada na retaguarda da serra, enquanto o abastecimento de água era garantido por uma bomba.

Momentos históricos

Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Fortaleza Gurjão esteve guarnecida pelo 4º Batalhão de Artilharia. Posteriormente, em 1924, caiu em mãos de revolucionários no Amazonas.

A partir de 1930, a fortificação foi desativada. Contudo, os canhões Krupp da Serra da Escama ainda tiveram participação na história: foram usados pelos revoltosos na Revolução Constitucionalista de 1932, quando artilharam a embarcação Jaguaribe, afundada na baía de Itacoatiara pelo vapor legalista Ingá.

Mesmo após a desativação, relatos apontam que, em 1958, o quartel ainda estava guarnecido por um contingente da 8ª Região Militar.

Patrimônio histórico

Hoje, a Fortaleza Gurjão está aberta ao público, expondo não apenas estruturas físicas, mas também a memória de um tempo em que a defesa do Rio Amazonas passava pela estratégica Serra da Escama.

www.obidos.net.br - Fotos de João Canto - Fonte de pesquisa: Museu Integrado de Óbidos

Publicado originalmente em : 23 de Mai de 2017