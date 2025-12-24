A obidense Irmã Ana Gabriele dos Santos professa votos temporários

Na festa da Sagrada Família, a Irmã Ana Gabriele Figueira dos Santos emitiu seus votos temporários na Congregação das Irmãs Franciscanas da Ação Pastoral. A celebração ocorreu no último domingo (28), durante a Santa Missa presidida por Dom José Roberto dos Reis, na Comunidade São José Operário, no Jardim das Rosas, em Goiânia.

O momento foi marcado por profunda espiritualidade, fé e alegria, reunindo religiosas, familiares e fiéis que acompanharam com emoção esse importante passo na caminhada vocacional da jovem religiosa. Inspirando a celebração, o versículo bíblico do livro de Jeremias — “Não diga ‘sou jovem’, porque você irá para aqueles a quem eu lhe ordenar” (Jr 1,7) — ecoou como um forte chamado à entrega, à missão e ao seguimento fiel de Cristo.

A profissão religiosa de votos temporários representa uma etapa significativa na vida consagrada. Nesse compromisso, a religiosa assume, por um período determinado, a vivência dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência, como resposta generosa ao chamado de Deus. É um “sim” renovado ao projeto divino, inspirado pelo testemunho de Maria e sustentado pela ação do Espírito Santo.

Para a Irmã Ana Gabriele, este dia marcou um momento decisivo em sua trajetória de fé e dedicação ao serviço da Igreja, fortalecendo sua missão junto à Congregação das Irmãs Franciscanas da Ação Pastoral. A celebração também foi ocasião de ação de graças e de testemunho da beleza e da importância da vida consagrada para toda a comunidade presente.

Filha de Óbidos, no oeste do Pará, a Irmã Ana Gabriele torna-se mais uma obidense a integrar a Congregação das Franciscanas da Ação Pastoral. A Diocese de Óbidos manifestou sua alegria e congratulações pela profissão dos votos temporários, destacando que testemunhos como este fortalecem e despertam novas vocações na Igreja particular.

Fonte: Sedcom/Diocese de Óbidos