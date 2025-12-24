Matriz de Santa Isabel é reinaugurada em solenidade histórica em Terra Santa

Após meses de expectativa e um intenso trabalho de revitalização, o município de Terra Santa, no oeste do Pará, viveu um momento marcante de fé e celebração com a reinauguração da Igreja Matriz de Santa Isabel. A solenidade ocorreu no sábado, dia 27 de dezembro de 2025, reunindo centenas de fiéis, autoridades religiosas e lideranças locais.

O primeiro momento foi marcado pela solene cerimônia de reabertura, realizada na porta da igreja matriz. Na ocasião, foi feita a leitura do histórico da Matriz, desde a sua construção, passando pelo período de reforma, até a tão aguardada reabertura.

Em seguida, ainda durante a cerimônia, a Câmara Municipal de Vereadores de Terra Santa realizou a entrega do Título de Cidadão Terra-Santense ao Padre Rodrigo Alan, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados às comunidades do município.

Logo após, aconteceu o descerramento da placa inaugural e a abertura das portas da igreja, realizadas pelo Bispo Diocesano de Óbidos, Dom Bernardo, pelo Padre Rodrigo Alan e por dois representantes das comunidades, um da cidade e outro do interior da Paróquia de Santa Isabel.

Na sequência, teve início a solene Celebração Eucarística de Dedicação do Altar da Igreja Matriz de Santa Isabel, presidida por Dom Bernardo, Bispo Diocesano de Óbidos, e concelebrada por Dom Giuliano, Bispo Emérito da Diocese de Parintins, pelo Padre Rodrigo Alan, pároco da Paróquia de Santa Isabel, e por mais 14 padres.

Ao término da celebração, todos foram convidados para um grande jantar realizado na Praça da Matriz, onde a comunidade pôde degustar um delicioso churrasco, preparado com muito carinho, celebrando este momento histórico e único para Terra Santa.

Importância cultural e histórica

Situada em uma região marcada por fortes tradições religiosas, a Matriz de Santa Isabel é também um importante ponto de referência histórica e turística para o município de Terra Santa, que faz divisa com o estado do Amazonas. A conclusão da obra reforça o compromisso da comunidade local e da Diocese de Óbidos com a preservação do patrimônio histórico-religioso do Baixo Amazonas, mantendo viva a identidade cultural e espiritual da região.

