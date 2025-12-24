Bloco Pai da Pinga abre o Carnaval 2026 em Óbidos, dia 1º de janeiro

Óbidos dará início oficial às comemorações do Carnaval 2026 com a realização do 1º Grito de Carnaval, que acontece na quinta-feira, 1º de janeiro, tendo como destaque o tradicional Bloco Pai da Pinga. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio do Governo Municipal de Óbidos, e promete movimentar a cidade com muita alegria, cores e música.

A concentração dos foliões está marcada para o Bar do Cachorrão, localizado na Praça de Santa Terezinha, a partir das 18h. De lá, o bloco seguirá em desfile pelas principais vias do município, animando moradores e visitantes e reforçando a tradição carnavalesca obidense.

Vídeo....

O itinerário do Bloco Pai da Pinga inclui a Rua Antônio Brito de Souza, Travessa Felipe Bentes, Rua Dr. Picanço Diniz, Travessa Dr. Machado, Rua Justo Chermont, com encerramento na Praça da Cultura, ponto central das festividades.

Além do desfile de rua, o público contará com atração de palco, garantindo ainda mais animação. A festa será comandada pela Super Banda Lazer, que se apresentará até meia-noite, mantendo o clima de carnaval e celebrando o início do ano com muita música e descontração.

O 1º Grito de Carnaval de Óbidos marca oficialmente a abertura da programação carnavalesca de 2026, valorizando a cultura popular, os blocos tradicionais e a identidade festiva do município. A expectativa é de grande participação popular, consolidando o evento como parte do calendário cultural da cidade.

Com irreverência, criatividade e espírito carnavalesco, o Bloco Pai da Pinga convida todos a entrarem no clima da folia e celebrarem juntos o começo de mais um carnaval em Óbidos.

