ÓBIDOS: Confira a Programação do Carnapauxis 2026

A “Festa do Mascarado Fobó”, como é chamado o Carnapauxis realizado no município de Óbidos, no oeste do Pará, teve o calendário de 2026 confirmado na manhã desta terça-feira (30), durante entrevista coletiva concedida à imprensa na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcut), pelo titular da pasta, Luiz Carlos Queiroz.

O carnaval obidense manterá a peculiaridade de iniciar bem antes dos sete dias oficiais, com a realização aos domingos, do chamado pré-Carnapuxis, quando os blocos carnavalescos saem dos bairros de reduto para concentrarem na Praça da Cultura, no Centro da cidade, que nesta época do ano é chamada de “Fobodrómo”.

Na próxima quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, o carnaval obidense já terá o primeiro grito de carnaval, com o bloco Pai da Pinga saindo da concentração no bairro de Santa Terezinha até a Praça da Cultura, onde permanecerá concentrado até às 00h com o agito da Banda Lazer.

A partir do dia 11 de janeiro, em todos os domingos até 8 de fevereiro, será realizado o pré-Carnapauxis, que passou por pequenas mudanças para contemplar todos os blocos oficiais.

“Essa programação de pré-Carnapauxis não sofrerá alterações no formato, apenas nas datas destinadas aos sete blocos do nosso carnaval. No domingo, 11 de janeiro, os blocos Mirim e Serra da Escama vão reunir seus brincantes, o que vai acontecer também no dia 25 de janeiro, quando os blocos Vai ou Raxa e Unidos do Morro também vão se unir. Devido o calendário ser mais curto em relação ao ano passado e pela proximidade do primeiro grito de carnaval, do primeiro domingo do ano, fizemos essas alterações em comum acordo com os blocos”, explicou Luiz Carlos Queiroz.

Os detalhes das novidades do Carnapauxis 2026, serão confirmados nos dias que antecedem o período oficial da festa, que será de 11 a 17 de fevereiro.

Os esquemas de segurança pública e no trânsito, já estão definidos, após reuniões de alinhamentos com as polícias Civil e Militar e com o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran).

Bloco Pai da Pinga

O bloco alternativo Pai da Pinga que se apresenta no dia 1º de janeiro, também anunciou que realizará 6 apresentações em 2026, sempre às segundas-feiras que correspondem aos dias 5, 12, 19 e 26 de janeiro, além de 2 e 9 de fevereiro.

Pré-Carnapauxis 2026

11 de janeiro: Bloco Mirim Unidos do Umarizal e Bloco Serra da Escama - Saída: Canto do Sr. Augusto no bairro de Lourdes.

18 de janeiro: Bloco Águia Negra - Saída: em frente à sede do bloco no bairro Cidade Nova.

25 de janeiro: Bloco Vai ou Raxa e Bloco Unidos do Morro - Saída: em frente à sede do bloco do Morro no bairro de Fátima.

1° fevereiro: Bloco Xupa Osso - Saída: próximo à Praça da Cultura no Centro da cidade.

8 de fevereiro: Bloco das Virgens Saída: Praça de Santa Terezinha.

Período oficial do Carnapauxis 2026

11 de fevereiro – Bloco Vai ou Raxa

12 de fevereiro – Bloco Mirim Unidos do Umarizal

13 de fevereiro – Bloco Serra da Escama

14 de fevereiro – Bloco Águia Negra

15 de fevereiro – Bloco Xupa Osso

16 de fevereiro – Bloco Unidos do Morro

17 de fevereiro – Bloco das Virgens.

FONTE: Comunicação/PMO – Por: Érique Figueirêdo