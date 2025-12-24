Catedral de Sant’Ana acolhe Missa de encerramento do Ano Santo Jubilar

No último domingo do ano de 2025, dia 25, a Diocese de Óbidos celebrou o encerramento do Ano Jubilar com uma concentração na praça José Veríssimo, acolhendo inúmeros fiéis que vieram das Paróquias e Áreas Missionárias, onde caminharam até a Catedral, durante o percurso, a Cruz foi levada pelas pessoas, casais e famílias. Em seguida, foi realizada a Santa Missa presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes. A celebração contou com a presença dos Padres, Diáconos, seminaristas, e inúmeros fiéis da nossa Igreja Particular.

A celebração que marcou o enceramento de um período especial de vivência da graça de Deus em nossa Diocese de Óbidos, em um momento de profunda espiritualidade e renovação da fé, destacando a importância da esperança como um dos pilares da vida cristã. O Ano Jubilar da Esperança foi instituído pelo Santo Padre, Papa Francisco, como um período especial de graça, reflexão e conversão, inspirado no tema da esperança que permeia as Sagradas Escrituras e o magistério da Igreja.

"Cristo é a nossa Paz" (Ef 2,14). Esse é o chamado para viver a reconciliação, a unidade e a paz que Jesus nos trouxe ao entrar em nossa história. É um convite à Igreja e a cada fiel para contemplar o maior gesto de amor da história: o mistério da Encarnação. É tempo de renovar nossa fé e esperança em Deus, que está conosco. O Jubileu nos convidou a mergulhar mais profundamente no mistério da Encarnação e a testemunhar ao mundo o amor transformador de Deus. Celebrado a cada 25 anos, o Ano Santo é um tempo de graça e reconciliação, promovido pela Igreja para fortalecer a fé e a esperança.

Em 2025, sob o lema "Spes non confundit” (Rm 5,5), somos convidados a redescobrir a força da esperança na nossa caminhada cristã. O Bispo Dom Bernardo, ressaltou que o Jubileu foi um chamado à reflexão sobre o amor divino e à prática do perdão, valores fundamentais para a vivência cristã. Que o Ano Santo que termina, continue ecoando em nossa missão como cristãos de sermos sinais de esperança para o mundo.

Fonte: Diocese de Óbidos, com fotos de Mauro Nayan