CARNAPAUXIS 2023: Bloco do Morro trouxe pra avenida a tradição do Mascarado Fobó

Fundado no carnaval de 1994, no Morro do Castelo, situado no Bairro de Fátima, o menor bairro de Óbidos, foi onde se originou e deu o nome ao bloco “Unidos do Morro”, que saiu nesta segunda-feira, dia 20, trazendo centenas de Mascarados Fobós, que é o símbolo do Carnapauxis e a marca registrada do bloco. Organizou-se em alas, com: porta estandarte, comissão de frente, baianas, frevo, figuras lendárias com Miguel Venâncio, Canela de Vidro, Macacão e Bicho Folharal.

Este ano Morro trouxe como tema: “Mascarado Fobó, ícone da vida o anfitrião da Folia”, na Música de João Bué e Vanderlei Brandão e na voz por PA Chaves. Tema que faz alusão aos sobreviventes da pandemia, reverenciando os brincantes e simpatizantes do Bloco, caracterizando-se pela receptividade de quem participa da festa do reencontro, que é festa do Mascarado Fobó.

O Bloco Unidos do Morro diferencia-se dos demais, pela quantidade de foliões vestidos de Mascarados Fobós, cujo objetivo principal é não se “manjar”, ou seja, não ser reconhecido pelos outros foliões pois caso isso aconteça será desmascarado – “manjado”. Contam os mais idosos, que antigamente, se o mascarado chegasse ao final da brincadeira sem ser “manjado”, no outro dia ele repetia o dominó, caso contrário tinha que escolher outro dominó e outra máscara. Acontece muitas vezes do mascarado não ser “manjado” durante todo o carnaval, isso é motivo de orgulho para o brincante, pois aprontou todas e não foi reconhecido.

O bloco saiu da avenida com muitos Mascarados Fobós, sendo que a porta estandarte foi a jovem Ketheyn Canto. A Comissão de frente foi formada por 13 jovens que homenagearam os profissionais da área da saúde que combateram a covid-19.

Como Rainha do Bloco, Iandra Siqueira, fantasiada de “Soraya, A guerreira Imperatrice”, fazendo referência a primeira servidora pública a ser vacinada contra a covid, em Óbidos. Trouxe também os mascarados gigantes, assim como ala dos Mascarados Fobós.

O Bloco saiu por volta das 18h30 e uma multidão o seguiu com muita irreverências de seus brincantes, principalmente os Mascarados Fobós, que distribuíram maisena por onde passaram. Após a festa da chegada na Praça da Cultura, o carnaval rolou até altas horas.

Histórico do Bloco Unidos do Morro

Nesta terça-feira, dia 21, o Bloco das Virgens encerra o Carnapauxis 2023.

