Ferry Boat Princesa de Óbidos foi inaugurado neste domingo (25)

Foi inaugurado em Óbidos, neste domingo, dia 25, o Ferry Boat Princesa de Óbidos, de propriedade da empresa Amaral Navegação, da família do Sr. Gico Amaral, o qual foi construído inteiramente em Óbidos e fará linha Óbidos – Santarém – Óbidos.

A cerimônia de inauguração do Ferry Boat Princesa de Óbidos recebeu as bênçãos religiosas em uma cerimônia realizada abordo da embarcação, depois seus proprietários ofereceram um coquetel aos convidados e puderam conhecer todos os compartimentos da embarcação, que darão aos passageiros todo o conforto que uma viagem requer, no percurso Óbidos – Santarém – Óbidos.

Para Gico Amaral, proprietário do Ferry Boat Princesa de Óbidos, “Fazer um empreendimento desses hoje, é muito custoso, caro e difícil, principalmente referente a matéria prima, pois tudo temos que buscar fora, mas superamos todas as dificuldade e hoje realizamos um sonho, meu, de minha família e do povo de Óbidos, pois terá um Ferry Boate que oferecerá muito conforto”, comentou Gico.

Segundo Gico, o Ferryboat têm a capacidade para carregar 610 passageiros, 16 automóveis, 25 motos, tem um motor propulsor de 829 HP e um motor auxiliar de 280HP, em caso de emergência acionará essa segunda máquina. Possui Camarotes e banheiros climatizados, sistema de navegação de última geração, câmara frigorífica, serviço de bar, cozinha e tudo mais para o melhor conforto do passageiro.

Chico Alfaia, que esteve presente na inauguração, comentou sobre o empreendimento: “Este é um momento muito feliz pra Óbidos, pois é o momento em que o empreendedor se coloca a disposição da população, então o Gico e a Emília, se colocam a favor de uma população, empreendendo, isso é muito bom pra o município de Óbidos”.

O FB Princesa de Óbidos inaugurou e já fez a sua primeira viagem para Santarém, neste domingo, dia 25.

Fotos de Odirlei Santos

