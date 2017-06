Asfaltamento da Avenida Nelson Sousa, em Óbidos, é retomado

Os trabalhos de asfaltamento da Avenida Nelson Souza, a principal via de aceso à cidade, foram retomados na manhã desta segunda-feira (26), por funcionários da empresa Via Oeste.

A obra é fruto de um convênio com o Governo do Estado, como o município de Óbidos, em que os trabalhos iniciaram no segundo semestre de 2016 e desde a conclusão da primeira etapa, as obras estavam paralisados.

O prefeito Chico Alfaia, e o vice-prefeito Isomar Barros, trabalharam em conjunto com o setor de planejamento da Prefeitura de Óbidos, para resgatar o convênio e agilizar a retomada dos trabalhos.

A via receberá três centímetros de massa asfáltica, garantindo esse padrão em uma extensão de sete metros de largura. Os acostamentos receberão um trabalho especifico para garantir a qualidade do trabalho, enquanto os cruzamentos das demais vias com a Nelson Souza, serão concretados para evitar que o asfalto seja danificado por infiltrações.

FONTE: ASCOM/PMO

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1175-asfaltamento-da-avenida-nelson-sousa-em-obidos-e-retomado#sigProIdd5fe07b848 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.