Célio Simões lançará livro no dia 21 de julho, em Óbidos

O obidense Célio Simões de Sousa estará em Óbidos no período de 18 a 23 de julho, especialmente para fazer o lançamento de um dos seus livros, no dia 21 de julho, no Cliper de Sant´Ana, cujo título "UM POUCO DE MUITAS HISTÓRIAS", foi ilustrado com fotos do autor da nossa região, que terá a renda revertida em favor da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, que muito tem feito pela nossa população e vive permanentemente precisando de ajuda financeira.

Os volumes já estão em Óbidos e com o odontólogo Márcio Pinto, membro da coordenação da Festividade de Sant´Ana e Frei Joel, um dos diretores da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, os quais estão envolvidos no lançamento, que também se insere em mais uma atividade das muitas atividades no campo da cultura que acontecem em Julho, que tornaram a cidade uma referência cultural no nosso Estado.

“Entrei em contato prévio com o nosso confrade Prefeito Francisco Alfaia, não só obtivemos o seu integral apoio como colocou o mesmo a Secretaria de Cultura à disposição para o que fosse necessário, inclusive a infraestrutura, para o completo êxito do lançamento do livro, o que bem evidência sua preocupação com tudo que interessa à nossa cidade”, comentou Célio Simões.

Já houve o pré-lançamento do livro referido livro no dia 12/02/2017 durante a XI Feira do Livro da Praça da República, evento aberto ao público, que tem por objeto a compra, venda e a permuta de livros e revistas novos ou seminovos, em valores mais baratos que nas livrarias e até dos sebos tradicionais, inclusive com homenagem prestada pela instituição Sistema ELITE de Ensino, onde trabalha como Diretor Jurídico, com estabelecimentos educacionais em Barcarena e Belém/PA.

SERVIÇO:

Lançamento do Livro "UM POUCO DE MUITAS HISTÓRIAS"

AUTOR: Célio Simões

DATA: 21 de julho de 2017

LOCAL: Cliper de Sant´Ana

Óbidos – Pará.

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.