Segundo dia da festividade de Sant´Ana procissão saiu da Cidade Nova

Dando continuidade a festividade da padroeira dos obidenses, Senhora Sant’Ana, que acontece no período de 9 a 26 de julho, as programações culturais, missas e procissões estão sendo diárias, sendo que as procissões saem de comunidades diferentes a cada dia.

Na noite desta segunda-feira, dia 10, segundo dia da festividade, os notários responsáveis foram os moradores do Bairro da Cidade Nova, de onde a procissão saiu as 19h, da Igreja sagrado Coração de Jesus, percorrendo as ruas Lauro Sodré, Dr. Picanço Diniz, Av. Dom Floriano, Tv Eloy Simões, até a Catedral de Sant’Ana, onde houve uma missa que foi celebrada pelo padre Davenir Andrade e Frei Joel.

Durante a missa houve homenagem aos Bispos de Óbidos, Dom Floriano, Dom Constantino, Dom Martinho e o atual Dom Bernardo.

Após o encerramento da Santa Missa a programação cultural foi no Cliper de Sant’Ana, onde a atração principal foi o show de calouros juvenil, onde se apresentaram 10 candidatos, sendo que seis foram classificados para a grande final que acontecerá nesta terça-feira, dia 11.

Registramos algumas imagens desta segunda noite.

Fotos de Vander N Andrade

