Missa Solene marca os 60 de criação da Prelazia de Óbidos, hoje Diocese

Aconteceu neste sábado, dia 15, como parte da programação da festividade de Senhora Sant´Ana, padroeira dos obidenses e da Diocese de Óbidos, uma Missa Solene na Praça de Sant´Ana, presidida por Dom Bernardo, em comemoração aos 60 anos de criação da Prelazia de Óbidos, atual Diocese de Óbidos

A Missa que iniciou as 19h foi transmitida pela TV Nazaré e contou com a presença do bispo de Santarém, Dom Flávio; Dom Bernardo, Dom Martinho, padres da Diocese de Óbidos, entre outros e centenas de fieis que se reuniram ao redor da Praça para celebração dos 60 anos de evangelização na Amazônia.

A história de 60 anos da Diocese foi enfatizada através de relatos lidos durante a Missa, sobre os Bispos que já passaram pela Diocese, antiga Prelazia de Óbidos, que foi comandada por ilustres Bispos, como Dom Floriano, o primeiro Bispo a comandar a Prelazia de Óbidos, Dom Constantino, Dom Martinho - que veio especialmente para a solenidade - e Dom Bernardo, atual Bispo da Diocese de Óbidos, os quais deixaram suas marcas durante esses 60 anos de história de evangelização do povo amazônida.

Diocese de Óbidos

Neste ano é celebrado os 60 anos da criação da Prelazia de Óbidos, que aconteceu no ano de 1957, tendo como primeiro Bispo Dom Floriano Loewenau, empossado em 02 de fevereiro de 1958. Em 2012, a Prelazia foi transformada em Diocese de Óbidos, tendo como primeiro Bispo Dom Bernardo. Nesses 60 anos de evangelização na Amazônia, Bispos, religiosos, leigos e leigas trabalharam juntos e incansavelmente em prol da construção da igreja e da sociedade, visando sempre o cristo ressuscitado no meio de seu povo na Amazônia brasileira.

