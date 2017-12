Em Óbidos, votação do Projeto que cria cargos e funções foi adiado por pedido de vista

Nesta quinta-feira, dia 21, em Óbidos, houve uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de Óbidos, para discussão e votação do Projeto de Lei n° 150, que cria cargos e funções comissionadas da administração pública do poder executivo do município de Óbidos, sendo que o vereador Preto Souza, presidente da Câmara, pediu vistas ao projeto, adiando assim a votação para outro momento.

Na abertura da sessão vários vereadores se posicionaram sobre a criação dos cargos, sobre a extinção de outros cargos e também sobre impacto na folha de pagamento. Foi discutido também sobre a gratificação dos diretores e vice diretores de escolas, entre outros assuntos pertinentes ao projeto.

O vereador Preto, em sua fala, justificou o pedido de vistas no projeto: “Estou pedindo vista no Projeto para que possamos discutir com uma comissão formada pelo sindicato, diretores e pelos funcionários. Peço vista e estou à disposição para construirmos um parecer juntos, pra colocarmos para a plenária, avaliar e votar o projeto”.

“No momento em que o município não tem condições de pagar os seus funcionários, a justiça bloqueia recursos do município, e eu aqui na plenária, várias vezes propus que fossem tirados os diretores do projeto e a gente votasse a parte. Se o salário dos servidores tivessem em dia, eu jamais iria me opor a votar um projeto desse”, comentou Preto.

No final da Sessão, houve um princípio de tumulto e o presidente da Câmara encerrou as atividades do dia.



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1620-em-obidos-votacao-do-projeto-que-cria-cargos-e-funcoes-foi-adiado-por-pedido-de-vista#sigProIde32409f95b View the embedded image gallery online at:

A seguir estamos publicando o Projeto nº 150.

Www.obidos.com.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.