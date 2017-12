Jovens da Assembléia de Deus realizam o Projeto "Semente de Amor", em Óbidos

Foi realizado no sábado, dia 16, na escola Frei Edmundo Bonckosc, Bairro de São Francisco, o Projeto "Semente de Amor", o qual foi desenvolvido por jovens da Assembleia de Deus, que contou este ano com acadêmicos da Universidade Federal do Oeste do Pará, campus – Óbidos, onde foi distribuído brinquedos e cestas básicas.

Durante o evento, os organizadores prepararam uma vasta programação cultural e esportiva, com muitas brincadeiras, onde a criançada se divertiu pra valer.

Como parte da programação, foi proporcionada a verificação de Pressão Arterial, teste de glicídio, corte de cabelo, manicure, entre outros serviços. No final do evento foi servido um lanche aos presentes.

Fotos de Vander N Andrade

FOTOS…



