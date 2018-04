IFPA – Campus Óbidos realizará chamada pública para preencher vagas remanescentes

As inscrições para a Chamada Pública para preenchimento de vagas remanescentes de Cursos Técnicos do IFPA – Campus Óbidos enceram nesta terça-feira, dia 03 de abril.

O IFPA – Campus Óbidos tornou público o Edital nº 04/2018, visando o preenchimento de vagas remanescentes do edital 01 de 16 de fevereiro de 2018 do Processo Seletivo para curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma de oferta integrada PROEJA em Informática e Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma de oferta integrada em Meio Ambiente, modalidade de ensino presencial, para ingresso no 1° semestre de 2018, destinadas a candidatos concluintes do Ensino fundamental.

Segundo o Edital, as inscrições dos candidatos interessados em participar da Chamada Pública, regida pelo Edital, ocorrerão no período de 28 e 29/03/2018 a 02 e 03/04/2018 e serão totalmente grauitas. As inscrições serão realizadas presencialmente no IFPA Campus Óbidos, na Secretaria Acadêmica, no endereço Av. Prefeito Nelson de Souza, s/nº, bairro Industrial, município de Óbidos-PA, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas.

A reunião para manifestação presencial de interesse às vagas remanescentes ofertadas neste Edital ocorrerá na data, hora e local especificado abaixo:

Município de oferta do curso: Óbidos-PA

Local: IFPA Campus Óbidos

Endereço: Av. Prefeito Nelson de Souza, s/nº, bairro Industrial, Óbidos-PA

Data: 04/04/2018

Horário: 08:30 horas na sala 7 (sete)

LEIA O EDITAL COMPLETO

Fonte: Ifpa – Campus Óbidos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.