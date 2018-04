Escola José Veríssimo comemora 196 de fundação

A Escola José Veríssimo foi a primeira escola pública de Óbidos. Foi fundada em 1822 e até 1934 funcionava em casas particulares, denominada Grupo Escolar de Óbidos, neste período, segundo registros, várias diretoras passaram por ela, como: Wulfilda Leão de Moraes Rego (1931) e Josefina Barbosa de Oliveira (1934) diretora interina. Ao funcionar na praça de do Bom Jesus (atualmente Prelazia de Óbidos ou casa do Bispo), assumiu Raimunda Assunção dos Santos (1949) e em comissão, Maria de Nazaré Vieira (1950).

Sem prédio próprio até 1951, no final da década de 40, vinda do prédio onde funcionava, o “Bar Andrade”, o Grupo Escola de Óbidos funcionou no prédio onde hoje funciona a Prelazia de Óbidos, até a década de 50.

A escola José Veríssimo atual foi construída com recursos do próprio município. Iniciada na gestão do Sr. Guilherme Lopes de Barros, Prefeito na época e concluída na gestão do Dr. Raymundo Chaves. Foi iniciada em 08 de abril de 1952, sendo inaugurada em Julho de 1954, pelo Sr. General de Divisão Alexandre Zacarias de Assunção, Governador do estado do Pará.

Nesse contexto, a comunidade escolar da Escola José Veríssimo comemorou nesta segunda-feira, dia 09, seus 196 anos de fundação e contou com a presença de inúmeras autoridades, Prefeito e vice- prefeito, Diretores das Escolas Inglês de Sousa, Manoel Valente do Couto, Madalena Printes e Dom Floriano,

Durante as comemorações, houve uma celebração presidida pelo Padre Fernando, da paróquia São Martinho de Lima. Em seguida, houve apresentações dos alunos do educandário.

O Professor Carlos Vieira fez uma palestra falando da vida o ilustre escritor obidense, José Verissimo, que deu o nome a escola.

A Direção da Escola José Verissimo, Professora Jociane Pereira da Rocha, agradeceu a todos que estiveram presentes na cerimônia e todos que fazem parte do quadro funcionários que contribuíram efetivamente com o sucesso do evento.

José Veríssimo

O nome da Escola foi escolhido em homenagem ao Escritor José Veríssimo Dias Matos, que foi jornalista, professor, educador, crítico e historiador literário, nasceu em Óbidos, PA, em 8 de abril de 1857, e faleceu no Rio de Janeiro, RJ, em 2 de dezembro de 1916. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e compareceu a todas as reuniões preparatórias da instalação da ABL e escolheu por patrono João Francisco Lisboa, o qual foi fundador da Cadeira nº 18.

