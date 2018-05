Em Óbidos, Missa marca 50 anos da Igreja do Sagrado Coração de Jesus

Foi celebrada na manhã desta terça-feira, dia 1º de maio, em Óbidos, uma Santa Missa que relembrou a primeira missa realizada na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, no Bairro da Cidade Nova, por Dom Floriano, há 50 anos.

A Santa Missa foi celebrada pelo Padre Davenir Andrade e Frei Joel e na ocasião foi inaugurado o novo forro da igreja. O povo católico de Óbidos esteve presente no evento e lotou a Igreja, sendo que depois da Missa foi cortado um bolo em homenagem aos 50 anos de evangelização na Igreja do Sagrado.

Depois, no Cliper do Sagrado, a partir das 12h, foi realizado um bingão, servido almoço, com muita música ao vivo.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade



