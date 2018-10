Inaugurado o Fórum da Justiça Cível de Óbidos

O antigo prédio do Fórum da Comarca de Óbidos Juiz Abdias de Arruda, no oeste do estado do Pará foi demolido para dar lugar um novo prédio, mais moderno e com mais espaço para dar mais conforto aos servidores e usuários, como também atender a demanda da Justiça em Óbidos.

A demolição do antigo prédio iniciou neste mês de março de 2017, sendo que a construção do mesmo foi concluída no início deste mês e inauguração aconteceu nesta sexta-feira, dia 19 de outubro, com a presença de várias autoridades, como o Presidente do Tribunal de Justiça, Des. Ricardo Nunes; Juiz da Comarca Dr. Clemilton Salomão, Prefeito de Óbidos Chico Alfaia, Presidente da Câmara Vereador Preto; Bispo de Óbidos Dom Bernardo, Presidente da OAB Óbidos, entre outras autoridades.

O novo Fórum de Óbidos

De acordo com a Secretaria de Engenharia e Arquitetura, o projeto arquitetônico para a construção do fórum foi desenvolvido pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura do TJPA e o novo Fórum de Óbidos tem uma área total construída de 662,80 m² e a área urbanizada de 174,11 m².

O prédio tem salão do Júri com 40 lugares ao público, depósito de bens apreendidos com área reservada para armas, salas de testemunhas, carceragem para custódia masculina e feminina, sala para Unidade de Arrecadação Judicial, e espaço para as instituições parceiras, que são o Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil. A construção obedeceu as legislações vigentes no que diz respeito à acessibilidade e a saídas de emergências.

