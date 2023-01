Delegação Alemã chega a Juruti – Velho e firma parceria com a Paróquia local

Na última noite de segunda-feira, (09), aconteceu na Matriz do Sagrado Coração de Jesus, Juruti-Velho, um momento especial e importante para a Paróquia Missionária do Sagrado Coração de Jesus. Reunindo os Bispos de Óbidos, Dom Bernardo Johannes, de Würzburg - Alemanha, Dom Francisco Jung e de Mbinga - Tanzânia, Dom John Ndimbo, o Cônego Padre Albin Krämer, o Padre Ademir e inúmeros fiéis que se fizeram presentes.

Como ato simbólico, foi celebrada parceria entre as Dioceses irmãs, de Óbidos, Würzburg e Mbinga, como símbolo foi plantado um "Ipê Branco", para concretizar esse momento histórico, para o povo de Juruti Velho.

O momento se tornou mais importante, pois, a Paróquia Missionária do Sagrado Coração de Jesus, mantém parceria com a Paróquia São João Batista, Hammelburg - Alemanha, desde 2019. Com essa parceria, já foi realizado vários projetos para o melhoramento da estrutura na Matriz.

Durante a celebração aconteceu a investidura de sete novos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão, para contribuir ainda mais com a Paróquia Missionária.

No final da Santa Missa, a Irmã Brunilde Henneberger (in memoriam), foi lembrada com carinho pela dedicação e as inúmeras benfeitorias que ela realizou em Juruti - Velho, e toda região do Baixo Amazonas. Externamos sempre a imensa gratidão por ela ter cuidado com carinho o povo da Amazônia.

Fonte: Diocese de Óbidos