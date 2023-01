MRN doa recursos para proteção de crianças e adolescentes em municípios do oeste do Pará

Óbidos, Faro, Oriximiná e Terra Santa receberam no total da empresa R$ 318 mil para as quatro cidades, repasse que ocorreu por meio do Fundo para Infância e Adolescência.

Cuidar das pessoas e contribuir para o desenvolvimento social são pilares renovados anualmente pela Mineração Rio do Norte (MRN). Este ano, os Fundos Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente dos municípios de Faro, Óbidos, Oriximiná e Terra Santa, no oeste do Pará, receberam aporte da empresa no total de R$ 318.231,26 para as políticas de assistência social que têm como alvo a proteção de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. Os valores são repassados aos municípios por meio do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA).

A Prefeitura de Óbidos realizou uma cerimônia para o recebimento do recurso, que reuniu representantes da MRN, autoridades, representantes de entidades não governamentais e representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). “Para a MRN, é extremamente importante participar desse investimento via Fundo da Infância e Adolescência, porque é um recurso direcionado para ações que trazem resultados de impacto social positivo para o município. São projetos realizados no contraturno escolar, de cultura, reforço escolar e esporte, que fortalecem a educação formal, atuando na proteção básica deste público e da família como um todo”, destacou Claudia Belchior, gerente do Departamento de Relações Comunitárias da empresa. Ao todo, estima-se que os recursos irão beneficiar 3.328 crianças e adolescentes atendidos pelos projetos parceiros nos quatro municípios.

Para Jaime Silva, prefeito de Óbidos, o recebimento da doação significa uma relação de confiança entre o município e a MRN. “Eu estou muito feliz porque são recursos significativos para que possamos reforçar projetos sociais, então queremos aproveitar a oportunidade para agradecer a empresa por essa ajuda que, com certeza, nos auxiliará na execução das políticas públicas para nossas crianças e adolescentes obidenses”, disse.

Crianças atendidas pelos Projeto Sementes Pauxis, que atua na prevenção do uso de drogas por meio das artes marciais, e alunos da Escola de Música Manoel Rodrigues, se apresentaram durante a cerimônia. A secretária de Desenvolvimento Social de Óbidos, Aldanete Farias, ressaltou que a efetivação de políticas públicas tem sido um desafio em virtude de dificuldades no recebimento de verbas para a área. “Com certeza esses recursos, por meio do FIA, vão somar para que possamos ofertar com qualidade ações que visam a promoção e a proteção de nossas crianças e adolescentes”.

FIA

Autorizado pela Lei Federal nº 8.069/1990, o Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) é uma importante ferramenta criada para captação e aplicação de recursos financeiros destinados especificamente para a área da infância e adolescência. Os valores arrecadados são geridos pelos Conselhos Municipais e Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente, que deliberam a destinação de acordo com a política de atendimento, programas e ações a serem implementadas em cada município.

Fonte: Comunicação/MRN