Ações voltadas à campanha ‘Janeiro Branco’ serão realizadas em Óbidos

As ações serão executadas pelo CAPS I, com foco na atenção para os cuidados com a saúde mental.

Janeiro é o mês das revisões pessoais e do replanejamento de vida. É no começo de cada ano novo que as pessoas se sentem inspiradas a refletir sobre o passado, o presente e o futuro das suas vidas e das suas relações. E é neste período de reavaliação que, desde 2014, acontece a campanha “Janeiro Branco”, iniciativa social criada pelo psicólogo e palestrante mineiro, Leonardo Abrahão.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vem trabalhando para fortalecer a rede de apoio e de cuidados com a saúde mental, disseminando informações sobre o assunto. Durante a campanha “Janeiro Branco”, as ações são voltadas para os cuidados com a saúde mental.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps I) está intensificando os serviços, com a realização de palestras ao público e outras ações como a realização de atividades de meditação e interação entre as pessoas atendidas pelo Caps I, localizado no bairro de Santa Terezinha.

Com o tema: ‘A Vida Pede Equilíbrio’, a campanha nos remete a entender que, sem equilíbrio entre corpo e mente, resta a sobrecarga, o estresse e o adoecimento capaz de paralisar nossas vidas, seja no âmbito pessoal ou profissional.

O dia “D” da campanha em Óbidos, chamado de “Dia Branco” será realizado em 27 de janeiro, na Praça de Santa Terezinha, a partir das 8h, com a realização da ação denominada de Plantão Psicológico.

Na mesma data, a partir 17h, está programado a realização de palestras com profissionais e enfermeiros do Caps I, momento em que será abordada a importância da prática dos exercícios físicos para a saúde mental, com o professor Claumir Gomes, e ainda, apresentação dos grupões de saúde, atendidos pelas UBS’s da cidade.

Fonte: Comunicação/Pmo