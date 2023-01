Seduc inicia período de confirmação de matrículas na rede estadual de ensino

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) iniciou na última quarta-feira (11) o período de confirmação de matrícula dos novos alunos. O procedimento é realizado por etapas, diretamente na escola desejada, e representa o último ciclo que efetiva o interesse pela vaga. Das 180 mil vagas oferecidas no calendário letivo de 2023, mais de 60 mil foram preenchidas, em todas as regiões do Pará.

Alunos, pais ou responsáveis devem ficar atentos às documentações necessárias nesta fase: Original e cópia da certidão de nascimento, certidão do registro civil ou RG; CPF e comprovante de residência atual; duas fotos 3x4 recentes; carteira de vacinação (crianças, jovens e adultos); comprovante de imunização contra a Covid-19 (para aLunos acima dos 12 anos); inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) - somente a cópia da frente (folha resumo), e a ressalva ou histórico escolar original.

A renovação de matrícula dos estudantes que vão permanecer na rede estadual de ensino ocorrerá de forma automática, após o resultado avaliativo final. Para aqueles que desejam mudar de escola é necessário aguardar o lançamento das notas da 4ª avaliação para solicitar a documentação que permite a transferência para outra unidade escolar.

O secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, informa que a semana de planejamento nas escolas ocorrerá a partir de 06 de fevereiro, e as aulas iniciarão no dia 13.

"A expectativa para o início deste ano letivo é enorme, pois a recuperação da aprendizagem após a pandemia de Covid-19 é urgente. Estamos concentrando todos os esforços para que nenhum estudante fique para trás", ressalta o titular da Seduc.

Cronograma

Dias 11, 12 e 13 de janeiro de 2023 - confirmação de matrícula para novos alunos com deficiência, de todos os níveis/modalidade de ensino.

De 16 a 20 de janeiro - confirmação de matrícula para novos alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental; turmas multisseriadas aos anos iniciais do ensino fundamental; 1ª a 4ª etapa da EJA (Educação de Jovens e Adultos) Fundamental; Saberes da Terra - Fundamental; Some Fundamental; Educação Infantil Indígena - Pré-Escola; Educação Indígena Ensino Fundamental I e II, e 1ª a 4ª etapa da EJA.

De 23 a 27 de janeiro - confirmação de matrícula para novos alunos do ensino médio (1ª a 3ª série); 1ª e 2ª etapas da EJA médio; SEI; Some médio; ensino médio EJA Campo e Educação Indígena ensino médio.

A partir do dia 30 de janeiro - matrícula de novos alunos sem pré-matrícula, na própria escola, considerando o saldo de vagas remanescentes de cada espaço de aprendizagem.