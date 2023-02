Praça da Orla no Centro de Óbidos será inaugurada na terça-feira, dia 14

Evento contará com apresentações de bandas locais e a atração regional Forró Ideal.

A Prefeitura de Óbidos anunciou a data da entrega da Praça da Orla, o novo espaço de lazer e entretenimento foi erguido na rua Siqueira Campos, no Centro da cidade, local de grande movimentação.

Na próxima terça-feira (14) a partir das 18h, será realizado um grande evento na frente da cidade para marcar a entrega do espaço público, que deve ser um dos pontos de encontro dos turistas que chegarão à cidade para prestigiar o Carnapauxis 2023, no período de 15 a 21 de fevereiro.

Entre as atrações já confirmadas para a festa de inauguração estão a banda local Forró Pesado e a atração regional Forró Ideal, vinda direto de Manaus (AM).

O espaço, que antes abrigava apenas duas lanchonetes de madeira e um ponto de táxi, foi totalmente repaginado, e conta agora com dois banheiros públicos, quiosques, rampa de acesso para garantir acessibilidade, recuperação e elevação da calçada do cais, implantação de bancos, iluminação e um deck de madeira para passeio, que vai além da margem do cais de arrimo possibilitando aos visitantes a contemplação do perímetro mais estreito e profundo do Rio Amazonas.

“Estamos em um momento festivo em nossa cidade e esse espaço, além de importante para a nossa população, será um belo cartão postal para os visitantes que vamos receber em Óbidos nos próximos dias, por isso vamos fazer uma festa bonita para entregar a praça”, destacou o prefeito Jaime Silva.

Investimento

A obra foi financiada via transferência especial do Ministério da Economia, totalizando R$ 443.860,06 mil desse total, R$ 300 mil oriundos de emenda parlamentar do deputado federal José Priante, e R$ 143.860,06 mil de contrapartida da Prefeitura de Óbidos.

Iniciada em novembro de 2021, a construção da Praça da Orla foi entregue à administração municipal no início do mês de fevereiro.

Homenagem

Por meio da Lei Municipal Nº 5.897 de 22 de março de 2022, a Praça da Orla será denominada “José Azevedo de Aquino”, empresário que teve forte atuação no comércio, navegação e na agropecuária local, e que era conhecido como “Zezinho Aquino”.

O homenageado nasceu em março de 1944 na região do Pará de Baixo, município de Óbidos. Aos 22 anos se casou com Dilena Aquino, fixou residência na cidade e abriu o primeiro comércio na Tv. Doutor Machado, no Centro da cidade.

Anos depois, o jovem empresário mudou o endereço do seu negócio para a Rua Siqueira Campos, onde a praça que será batizada com o seu nome foi construída.

Comerciante nato, rapidamente se destacou no ramo de revendas das grandes marcas de bebidas, além de alavancar o comércio varejista, e atuar também com grande relevância nos ramos da navegação e da agropecuária.

Zezinho Aquino foi um dos grandes incentivadores dos eventos culturais em Óbidos, chegando a ser presidente da Festividade de Sant’Ana, e a patrocinar a Feira Agropecuária de Óbidos.

Um dos incentivos de uma de suas empresas que ficou marcado na história dos eventos de Óbidos, foi o patrocínio para o Carnapauxis, na década de 90, contribuindo diretamente para o crescimento de uma das maiores manifestações culturais de Óbidos.

José Azevedo de Aquino faleceu aos 64 anos, em abril de 2008, deixando a esposa Dilena Aquino, e o filho, Jean Carlo Tavares de Aquino.

Fonte: Comunicação/PMO