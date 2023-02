Obra do Mercado Municipal de Óbidos continua e está na fase do reboco interno e externo

Conforme Ordem de Serviço, que foi assinada no dia 08 de setembro de 2022, quando iniciou as obras do Mercado Municipal de Óbidos, sendo que a empresa contratada foi a Tecnort Engenharia e Serviços, que está fazendo a restauração do telhado, reboco e pintura, projeto elétrico, hidráulico e readaptação dos espaços internos.

As obras que é uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Óbidos, está avançando, como podem ver nas imagens, já refizeram o telhado, estão fazendo as readaptações dos espaços internos, como box, piso, etc e agora estão na fase de reboco, ou seja, estão removendo o reboco antigo e fazendo um novo reboco.

A empresa está trabalhando em várias frentes ao mesmo tempo, com objetivo de entregar a obra no prazo. Conversamos com o engenheiro Breno Coelho, responsável pela obra, o qual nos informou que tiveram muita dificuldade no telhado, devido às fortes chuvas que estão atingindo Óbidos, entretanto o mesmo está concluindo, precisando de alguns arremates.

Mercado de Óbidos, parte interna.

Breno Coelho também informou que o Mercado Municipal vai ganhar um ar de modernidade, pois segundo ele: “Além da reforma, a obra também passará por uma readaptação, para obedecer as normas de segurança atuais, e vai ter: um sistema de combate a incêndio, com hidrantes e com iluminação de emergência, com placas de indicação e identificação. O Mercado está se modernizando para que possa receber o público da melhor forma possível”.

Breno também comentou que serão implementados banheiro e no espaço do mezanino, vai ter um elevador de acessibilidade, para levar as pessoas cadeirantes ou uma pessoa que possua necessidades especiais de locomoção, para a parte superior do mercado.

“Nós teremos também espaço para visitação, lanchonete para tomar um café e um lanche da tarde e um espaço para realizar eventos culturais, entre outras coisas”, finalizou Breno.

Segundo informações constantes na Placa de identificação da obra, o investimento na restauração do Mercado de Óbidos é na ordem de R$ 1.397.730,60, oriundos de convênio de Cooperação Técnica entre as instituições, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano.

Valores investidos na obra do Mercado

Conforme informações, a previsão de conclusão, segundo planejamento e contrato para execução da obra, será em março de 2023, podendo ter algum aditivo de tempo, devido os problemas mencionados anteriormente.

Formos visitar a obra e fizemos algumas imagem do Mercado Municipal de Óbidos, as quais mostram a parte interna e externa, que dá pra se ter uma ideia sobre o andamento dessa obra de restauração, tão esperada pelos obidenses.

Clique aqui pra ver a imagem interna do Mercado em 360º.

Saiba mais sobre o Mercado Municipal de Óbidos.

FOTOS....



