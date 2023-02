Barco Hospital Papa Francisco realizou a 66ª Expedição em Comunidades de Alenquer

A segunda expedição do ano de 2023, aconteceu em Alenquer, nas Comunidades Vira Volta e Salvação e outras do entorno. Foram mais de 6.917 atendimentos nesse período de 02 à 09 de fevereiro, entre consultas, exames, entregas e orientações de medicação, cirurgias, internações, atendimentos e procedimentos odontológicos.

Nesse período a equipe do Barco Hospital teve oportunidade de realizar 51 cirurgias entre média e baixa complexidade. Mais 879 consultas foram realizadas, entre Clínica Geral, Oftalmologia, Ginecologia, Pediatria, Anestesiologia e Cirurgia Geral. Na parte odontológica, foram 529 procedimentos em odontologia.

Ao todo foram realizados 2.486 exames, dentre eles: Laboratoriais, Mamografia, Métodos Gráficos, Oftalmológicos, Raio X e Ultrassonografia. Na área hospitalar, houve 52 internações, entre cirúrgicas e clínicas. Ainda houve a entrega de 756 kits de medicações e assistência e orientação farmacêutica.

Pelo fato de muitos ribeirinhos virem de comunidades distantes, e chegam às vezes na madrugada, é servido uma refeições para as pessoas na hora do almoço, nessa expedição foi totalizado 1.155 refeições distribuídas.

Agradecemos aos profissionais médicos e dentistas voluntários, assim como a equipe de apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Alenquer, proporcionando saúde através do amor e doação para as comunidades ribeirinhas do Baixo Amazonas

Informações:Barco_Hospital Papa Francisco na Providência de Deus.