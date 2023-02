Prorrogadas as inscrições ao Concurso Público de Óbidos para 13 de março

Foi prorrogado o prazo das inscrições para o 7º Concurso Público da administração municipal atendendo ao pedido da Fundação Cetap, que foi avaliado e acatado pela comissão organizadora, anunciado pelo prefeito de Óbidos, Jaime Silva, nesta segunda-feira, dia13.

Assim, as inscrições que encerravam nesta segunda-feira, agora seguem até 13 de março de 2023. As datas de realização das provas também foram prorrogadas de 11 e 12 de março para 29 e 30 de abril de 2023.

As alterações ocorreram por dois motivos: a realização do Carnapauxis 2023, que coincide com o período de preparação dos candidatos, e a dificuldade de muitas pessoas para realizarem as inscrições, que estão sendo feitas no site www.fundacaocetap.com.br.

MAIS INFORMAÇÕES ACESSAR O SITE DO CONCURSO

