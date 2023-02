ÓBIDOS: Praça da Orla José Azevedo de Aquino foi inaugura em grande festa

Durante todo dia foram feitos os últimos retoques para a inauguração da Praça da Orla, o novo espaço de lazer e entretenimento em frente do Rio Amazonas, no centro comercial de Óbidos, na rua Siqueira Campos, a qual foi inaugurada nesta terça-feira, dia 14, com cerimônia iniciada por volta das 19h.

A prefeitura de Óbidos preparou uma grande festa para marcar a entrega do espaço público, que deve ser um dos pontos de encontro dos obidenses e turistas que chegarão à cidade para prestigiar o Carnapauxis 2023, no período de 15 a 21 de fevereiro.

A Praça da Orla, que recebeu o nome de “José Azevedo de Aquino”, através da Lei Municipal Nº 5.897 de 22 de março de 2022. Zezinho Aquino, como era conhecido na região, era empresário que teve forte atuação no comércio, navegação e na agropecuária obidense.

As estruturas da Praça são: dois banheiros públicos, quiosques, rampa de acesso para garantir acessibilidade, recuperação e elevação da calçada do cais, implantação de bancos, iluminação e um deck de madeira para passeio, que vai além da margem do cais de arrimo possibilitando aos visitantes a contemplação do perímetro mais estreito e profundo do Rio Amazonas.

Durante o evento de inauguração estavam presentes várias autoridades, como Prefeito Jaime Silva, seu secretariado, presidente da Câmara, Rylder Afonso e outros vereadores, como também Adriana Aquino, sobrinha de JA de Aquino e outros convidados, os quais subiram ao palco e utilizaram a palavra e falaram da importância da obra para a população obidense e visitantes.

Logo após as falas, aconteceu o descerramento da fita, inaugurando assim a Praça da Orla José Azevedo de Aquino. Em seguida, as pessoas que foram prestigiar a inauguração e lotaram o local, se divertiram com os shows das bandas Forró Pesado e a atração regional Forró Ideal, vinda direto de Manaus (AM) e a festa rolou até altas horas.

Dunrante show das Bandas.

Investimento

A obra foi financiada via transferência especial do Ministério da Economia, totalizando R$ 443.860,06 mil desse total, R$ 300 mil oriundos de emenda parlamentar do deputado federal José Priante, e R$ 143.860,06 mil de contrapartida da Prefeitura de Óbidos.

Iniciada em novembro de 2021, a construção da Praça da Orla foi entregue à agora para a população obidense.

