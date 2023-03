Após quatro meses de defeso, pesca do Mapará é liberada em Cametá

Dezenas de embarcações de todos os tamanhos se reuniram na comunidade de Cuxipiari Carmo, no município de Cametá, para o tradicional ato de abertura da pesca, que marca o encerramento do período de quatro meses de defeso das espécies. O governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan, ao lado do prefeito Victor Cassiano e outras autoridades, participaram do ato simbólico, realizado na tarde desta quarta-feira, 1º de março, da pesca do mapará, um dos tipos de pescado mais procurados na cidade do nordeste paraense.

O chefe do Executivo Estadual, que esteve com a vice-governadora, Hana Ghassan na cidade, enalteceu a pesca da espécie como parte da cultura de Cametá e de toda esta região do Baixo Tocantins. "É Muito bacana poder prestigiar esse momento, com a particularidade do modo de pescar, da pesca do borqueio, que só ocorre aqui nessa região do Estado", reconheceu.

Início da pesca de Mapará em Cametá. Governador e vice estavam presentes.

Feirante do mercado municipal de Cametá, Júlio Ribeiro Coelho revela que o "mapará de maré" é o preferido da população a partir de março. "É uma época muito boa, que as pessoas esperam muito, pessoal fica esperando mesmo, nem quer saber de outros peixes", relata.

Antônio Maia, membro da entidade Acordo de Pesca da Comunidade Rio Cuxipiari Carmo, que conta com a adesão de 240 pescadores, garante que hoje é seguramente um dos dias mais esperados do ano pelos moradores de Cametá.

"São quatro meses desde quando fecha a pesca, então esse dia é especial, a gente quer pescar em quantidade para ter oferta para toda a população. Muito importante termos o apoio do governador, a gente o recebe de braços abertos", garante.

A festa de abertura da pesca se tornou patrimônio cultural e faz parte do calendário oficial de eventos do município. Momentos antes da cerimônia, o governador e a vice foram recepcionados com um almoço - em que o prato principal foi o mapará, claro - em um barco ancorado no meio do rio Tocantins, já próximo a comunidade Cuxipiari Carmo.

O período de defeso vai de 1º de novembro a 1º de março. Nesses quatro meses, é proibida a pesca de qualquer peixe nos rios, por ser considerado o período de reprodução das espécies.

