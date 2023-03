Semab distribui sementes de milho BRS-106 a produtores da agricultura familiar

O milho é um importante cultivo que contribui na segurança alimentar e renda complementar para as famílias produtoras, seja através de sua colheita em espiga verde ou para produção de grãos.

Nesse sentido, os produtores da agricultura familiar do município de Óbidos: Curumu, Arapucú, Açaizal, Sapucaia, Traira, Santo Antônio de Cruzeirão, Cuecé e Peruana, foram beneficiados com a doação de 3kg de sementes de milho BRS-106, de qualidade melhorada, por família produtora, que favorecerá na diversificação do agrossistema produtivo familiar.

Segundo o Secretário da Semab, Roberto Romero, cerca de 50 famílias de produtores rurais dessas comunidades, foram beneficiadas com as sementes de milho BRS-106, durante o mês de fevereiro.

As sementes doadas foram adquiridas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca – SEDAP, com articulação da prefeitura de Óbidos, que através da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento – SEMAB, vem realizado a distribuição das sementes de milho, em toda saída de atividade de assistência técnica no campo, realizada com produtores organizados nas comunidades rurais do município (terra firme e de várzea).

Milho BRS 106

Desenvolvido pela Embrapa em 1985 para todos os portes de produtores, desde agricultores familiares, até grandes lavouras com objetivo de produção de massa seca, milho verde ou grãos. Esta variedade é rústica de verdade, com melhoramento feito pela Embrapa, através da seleção de grãos com maior produtividade e maior resistência a pragas. O milho BRS 106 apresenta ótima produtividade, estando no mesmo patamar que variedade híbradas em muitas regiões do Brasil, por exemplo, Paraná e Região Norte.

www.obidos.net.br – Com informações e fotos Semab