Seduc informa que estudantes paraenses já podem retirar documentação escolar

Retirada deve ser feita em escolas estaduais ou no prédio-sede da Seduc, em Belém

O certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar comprova o encerramento do ensino básico brasileiro, o nível de instrução e é fundamental para dar início a uma nova etapa: o ensino superior. No Pará, o estudante tem acesso à documentação diretamente na instituição que frequentou ou na Coordenação de Documentação Escolar (Codoe), que funciona no prédio-sede da Secretária de Estado de Educação do Pará (Seduc), na avenida Augusto Montenegro, em Belém.

“Nas escolas é preciso levar a cópia do RG, para facilitar a conferência, além de informar o ano que estudou. O próprio aluno ou responsável pode buscar. Antigamente, o prazo de entrega era de 30 dias, mas conseguimos reduzir para 10 dias. Porém, em casos de urgência, as escolas são obrigadas a entregar essa documentação de forma imediata. A UFPA, por exemplo, só disponibiliza um dia para entregar os documentos e fazer a matrícula”, explica Ivonete Gadelha, coordenadora da Codoe.

No caso das escolas extintas, que são atualmente 457 no estado, tanto instituições particulares como públicas, a documentação é solicitada diretamente na sede da Codoe.

“Estamos atendendo muitos casos nessa situação, mas sempre agilizamos a documentação, pois não podemos prejudicar o interessado”, conta Ivonete.

Para estudantes que se mudaram do estado ou trocaram seu estado civil também devem procurar o Codoe, já que não é possível emitir a documentação de forma on-line, apenas de forma física. Caso o aluno esteja impossibilitado de se dirigir ao Codoe, é preciso enviar um documento assinado autorizando que outra pessoa emita a documentação. “Com informações do aluno e da pessoa que vai buscar o certificado. Não é preciso registrar em cartório”, complementa a coordenadora.

Codoe - O setor de Documentação Escolar é uma repartição da Secretaria da Educação do Estado do Pará- Seduc, que está sob responsabilidade da Coordenação de Documentação Escolar (Codoe).

Além da certificação, o Codoe é responsável pela orientação para legalização das escolas junto ao Conselho Estadual, pela verificação da autenticidade dos documentos dos estudantes que irão morar fora do estado e outros países, além da verificação de documentos de estudantes quando realizam concurso público.

Também é responsável pelo recolhimento do relatório anual de todas as escolas do Pará, permitindo assim que as instituições possam emitir declarações e possam aderir ao Conselho Estadual de Educação, de forma regularizada.

Serviço:

Em caso de dúvidas na emissão de documentos, basta entrar em contato com o Codoe por meio do telefone: (91) 3205-7503, ou procurar a coordenação, que fica localizada na avenida Augusto Montenegro, na sede da Seduc, em Belém.

FONTE: Seduc