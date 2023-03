ÓBIDOS: Vacina bivalente contra a Covid-19 já está disponível nas UBS`s 

A vacinação bivalente contra a Covid-19 já está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde de Óbidos.

O Ministério da Saúde começou, no dia 27 de fevereiro, uma nova campanha de vacinação contra a covid-19. Para esta fase são convocados 18 milhões de brasileiros em grupos de risco - idosos e imunossuprimido (veja todo o grupo abaixo). Eles recebem no braço uma dose do imunizante bivalente da Pfizer.

Em Óbidos, a vacinação contra covid-19 iniciou esta semana, com a nova vacina bivalente da Pfizer, que recebem esse nome porque, diferentemente das monovalentes, que só tinham a cepa original do vírus, foram atualizadas para proteger também contra a variante Ômicron, que predomina atualmente no mundo. No caso, contra duas sublinhagens: a BA.1 e a BA.4/BA.5.

Vale ressaltar que a recomendação do Ministério da Saúde é aplicar esta dose apenas como reforço. Com isso, quem não tomou nenhuma vacina precisa ter, pelo menos, as duas primeiras doses. Quem recebeu a terceira ou a quarta dose pode tomar diretamente a nova vacina atualizada bivalente. O intervalo entre a última aplicação e esta é de quatro meses.

Quem pode tomar a vacina bivalente?

Estão sendo convocados idosos acima de 70 anos, pessoas acima de 12 anos com imunossupressão, indígenas, residentes em instituições de longa permanência e funcionários dessas instituições.

A faixa etária de 60 a 69 anos deve começar nas próximas semanas. O governo federal também pretende fazer uma busca ativa das pessoas que estão com doses em atraso.

www.obidos.net.br