BH Papa Francisco  realizou a 67ª Expedição em comunidades de Aveiro

A terceira expedição do ano de 2023, aconteceu em Aveiro, na Comunidade Cametá e outras do entorno. Foram mais de 5.151 atendimentos nesse período de 23 de fevereiro à 01 de março, entre consultas, exames, entregas e orientações de medicação, cirurgias, internações, atendimentos e procedimentos odontológicos.

Nesse período a equipe do Barco Hospital teve oportunidade de realizar 53 cirurgias entre média e baixa complexidade. Mais 630 consultas foram realizadas, entre Clínica Geral, Oftalmologia, Ginecologia, Pediatria, Anestesiologia e Cirurgia Geral. Na parte odontológica, foram 386 procedimentos em odontologia.

Ao todo foram realizados 2.086 exames, dentre eles: Laboratoriais, Mamografia, Métodos Gráficos, Oftalmológicos, Raio X e Ultrassonografia. Na área hospitalar, houve 35 internações, entre cirúrgicas e clínicas. Ainda houve a entrega de 402 kits de medicações e assistência e orientação farmacêutica.

“Agradecemos aos profissionais médicos e dentistas voluntários, assim como a equipe de apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Aveiro, proporcionando saúde através do amor e doação para as comunidades ribeirinhas”, comentou um dos coordenadores da expedição do Barco Hospital.

Nessas 67ª Expedições em todos esses anos, o Barco Hospital Papa Francisco chegou a marca de 330.724 (Trezentos e Trinta Mil e Setecentos e Vinte e Quatro) atendimentos.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5782-bh-papa-francisco-realizou-a-67-expedicao-em-comunidades-de-aveiro#sigProIde814300256 View the embedded image gallery online at:

Informações:Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus.