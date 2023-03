IFPA – Campus Óbidos abre vagas para professores de Matemática e Informática

O Instituto Federal de Educação do Pará – Campus Óbidos abriu vagas para professor substituto nas áreas de Informática e Matemática, para atuar em Óbidos.

As inscrições para o processo seletivo simplificado iniciarão no dia 06 de março e irão até o dia 13 de março. São 2 (duas) vagas para Informática e 1 (uma) para Matemática, com remuneração de até R$ 4.418,18.

As inscrições poderão ser realizadas pelo e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Mais informações CLIQUE AQUI

Clique aqui para ver o EDITAL

www.obidos.net.br - Informações IFPA