ÓBIDOS: Aberta a Chamada Pública 01/23 para aquisição de alimentação escolar

A Chamada Pública tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para alimentação escolar.

A Prefeitura Municipal de Óbidos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB), divulgou a Chamada Pública 01/2023, de 27 de março de 2023, para a compra de produtos da Agricultura Familiar, para alimentação escolar durante o período letivo do ano de 2023, em conformidade com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Os interessados em participar do certame deverão apresentar a documentação para habilitação e projeto de venda no período de 02/03/2023 até o dia 22/03/2023, das 09h às 13h, no setor de licitação da Prefeitura.

- CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023/SEMED/PMO - Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural

Os interessados (grupos formais, informais e/ou fornecedores individuais) deverão apresentar a documentação básica e o projeto de venda para participar. A organização desses documentos e inscrição para habilitação deverá ocorrer de 02/03/2023 a 22/03/2023.

O PNAE é uma oportunidade de mercado para os agricultores familiares, e a SEMAB está pronta para oferecer maiores informações para facilitar a participação dos produtores interessados, seja de áreas quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais e áreas de assentamento.

O Edital e seus anexos podem ser adquiridos nos seguintes endereços:

https://www.tcm.pa.gov.br/portal-licitacao-publico

https://obidos.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/

