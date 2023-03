Aulas da rede Municipal de Educação de Óbidos foram suspensas por cinco dias

As aulas foram suspensas com objetivo de conter as síndromes gripais que aumentam em Óbidos.

A Secretaria Municipal de Educação de Óbidos, através da Portaria nº 070/2023, de 06 de março de 2023, suspendeu as aulas da Unidades escolares vinculadas à Rede Pública de Ensino do Município de Óbidos, durante o período de 06 a 10 de março de 20123.

Segundo a portaria, a suspensão por 5 (cinco) dias, é devido a transmissão de síndromes gripais que se dá por contato direto e indireto com gotículas “nasofaringea”, conforme orientação da Secretaria de Saúde, com objetivo de conter a circulação viral que atinge Óbidos.

Veja a Portaria na íntegra: