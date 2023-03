ÓBIDOS: A enchente de 2023 está no nível de 5,92m, segundo Boletim da Defesa Civil

As enchentes na região amazônica fazem parte do cotidiano do ribeirinho e das cidades ribeirinhas. Todos os anos as águas invadem as áreas de várzea, em maior ou menor nível, prejudicando muito o povo que mora nessas regiões, onde o rio Amazonas e seus afluentes tem influência.

Em Óbidos, a Agência Nacional das Águas – ANA mantém uma régua de medição para monitoramento das enchentes há mais de 50 anos. Atualmente, a Coordenação da Defesa Civil de Óbidos faz a medição diariamente e divulga os boletins do nível da enchente do Rio Amazonas.

Boletim da Enchente 2023 (07/03)

Segundo o Boletim Diário do Nível do Rio Amazonas, em Óbidos, que foi divulgado nesta terça-feira, dia 07 de março de 2023, a enchente atingiu a marca de 5,92m, abaixo 46cm da enchente de 2022 e abaixo 1,02m da enchente de 2009, na mesma época.

Muitos pecuaristas que mantém seus rebanhos na várzea, já estão transportando seus animais para a terra firme e na estrada muitas boiadas circulam, rumo a terra firme. Situação pior vive aqueles que moram as margens do Rio Amazonas e lagos adjacentes, o ribeirinho, que sem ter para onde ir, muitos optam em enfrentar a fúria da natureza, submetendo-se a todos os riscos que provêm da cheia.

Entrada do LAguinho Pauxis

Conforme informação da ANA, os picos das enchentes em Óbidos, geralmente se dá no final do mês de maio, portanto, todo ano população espera que até esse período, as águas do Rio Amazonas não subam muito e se transforme numa grande enchente, como aconteceu em 2009, 2014, 2021 e 2022, as maiores enchentes das últimas décadas, que trouxeram muitos problemas, que foram vivenciados pelo povo ribeirinho da região.

Mais FOTOS clique na imagem seguinte...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5790-obidos-a-enchente-de-2023-esta-no-nivel-de-5-92m-segundo-boletim-da-defesa-civil#sigProId8af911e15f View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos Pedro Gonçalves