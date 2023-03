ÓBIDOS: SEMAB promove a instalação de sumidouro alternativo em casas de farinha

Na busca de soluções criativas, eficientes e econômicas ao processo de melhorar as condições estruturais e higiênico-sanitárias das casas de farinha dos agricultores familiares do meio rural do município de Óbidos, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento – SEMAB, vem orientando e demonstrando como fazer a instalação de sumidouro ecológico utilizando pneus descartados.

Com essa ação, cria-se a possibilidade adequada de drenagem de águas residuais e de tucupi que resultam da lavagem da mandioca e da massa, evitando assim, ao redor da casa de farinha, a formação de lama e exposição de ambientes infecciosos para reprodução e propagação de insetos vetores de doenças.

A melhoria estrutural das casas de farinha é necessária e importante no processo de adequação às “normas de boas práticas de fabricação de alimentos” – instituído pelos órgãos fiscalizadores para garantir a qualidade sanitária da farinha (e demais derivados da mandioca), assim como a integridade da saúde do consumidor –, bem como para o acesso a mercados que valorizam os produtos da agricultura familiar (PNAE, PAB, entre outros).

As fotos seguintes são nas comunidades do Curumu, Apuí e Santa Luzia.

www.obidos.net.br – Com informações e fotos Semab