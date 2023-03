Lançado em Óbidos a programação do ‘Mês da Mulher’, confira

Série de atividades acontecerá nas próximas semanas, com promoção e destaque às mulheres.

A participação da primeira-dama, Alice Silva, e da secretária de Desenvolvimento Social, Aldanete Farias, em diversos eventos alusivos ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira (8), marcou o início das ações programadas para o “Mês da Mulher”, quando serão realizadas atividades de valorização e de assistência às mulheres obidenses.

A ação de divulgação, realizada na manhã de hoje contou também com entrevistas à imprensa, para chamar a atenção das mulheres para a importância da participação delas nos eventos.

“A Secretaria de Desenvolvimento Social já atua no suporte e oferta de políticas públicas as nossas mulheres, principalmente aquelas que são consideradas em situação de vulnerabilidade. Por isso, vamos levar para as usuárias dos nossos projetos, palestras, ações de beleza, roda de conversa, orientações e debates que ressaltem os nossos direitos e deixem claro o nosso protagonismo na sociedade”, ressaltou Aldanete Farias.

A primeira-dama, Alice Silva, aproveitou a oportunidade para convidar a sociedade em geral para participar da programação da próxima sexta-feira (10) denominada “Só Elas”, que será realizada na Praça José Azevedo de Aquino, no Centro da cidade.

“Todas estão convidadas, nossas mulheres, suas famílias. Será um momento de entretenimento, orientação social, ações de saúde, lazer em praça pública para que todas as mulheres participem e façam daquele espaço, um lugar de grande celebração entre todas nós”, convidou Alice.

Atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher – 8 de março

08/03 – Momento com as trabalhadoras do SUAS

Local: Núcleo I, Rua D, s/n – Perpétuo Socorro

Horário: 16h

09/03 – Roda de Conversa

Tema: “Os desafios da mulher na contemporaneidade: a conciliação dos papéis atribuídos”

Local: CREAS, Tv. Liberdade, s/n – Fátima

Horário: 8h30 às 11h

10/03 – Entretenimento, orientação social, saúde, lazer e cuidados

Local: Praça da Orla José Azevedo de Aquino

Horário: 18h

16/03 – Café com Elas: bate-papo no CRAS

Local: CRAS I – Casa da Família, R. Washington Luís, s/n – Santa Terezinha

Horário: 08h30

17/03 – Café com Elas: bate-papo no CRAS

Local: CRAS II – Casa do Cidadão, R. Oswaldo Matos, s/n – São Francisco

Horário: 08h30

24/03 – Debate

Tema: “Conquista da mulher, avanços e desafios”

Local: Auditório da Casa de Cultura, R. Idelfonso Guimarães, s/n – Centro

Horário: 18h30

31/03 – Noite Cultural

Local: Auditório da Casa de Cultura, R. Idelfonso Guimarães, s/n – Centro

Horário: 19h

