Prédio da 28ª Companhia de Policiamento Militar de Juruti será reformado

A obra é mais um compromisso assumido pela mineradora, cumprindo a Agenda Positiva que garante maior desenvolvimento ao município.

Promover melhorias na segurança pública em Juruti, no oeste do Pará. Este é o objetivo da reforma da 28ª Companhia de Policiamento Militar que teve seu lançamento nesta segunda-feira (6), com a participação de integrantes da PM, Prefeitura Municipal e da Alcoa. A obra é mais um compromisso assumido pela mineradora, que vai saindo do papel, cumprindo a Agenda Positiva que garante maior desenvolvimento ao município.

O local deverá receber 4 etapas de serviços que contemplarão a melhoria em toda a estrutura para atender aos 67 policiais militares que atuam diretamente na rotina de segurança pública de Juruti. A previsão de execução da obra é de seis meses.

Para a prefeita Lucídia Benitah, o lançamento da obra significa avanços na Agenda Positiva e maior desenvolvimento para o município, fortalecidos com o apoio da Alcoa. “Devido ao grande desenvolvimento do nosso município, a gente acaba necessitando de tudo isso com grande urgência e deixo o meu pedido para que a gente se reporte um pouco para Juruti velho porque isso lá também é de necessidade. Acredito que a gente faça parte daqui a seis meses da entrega desta grande reforma, o que vai ser muito útil para os policiais que precisam de conforto e segurança porque são eles que contribuem para a segurança no nosso município e fica aqui nosso agradecimento a todos”, conclui Lucídia.

De acordo com o comandante da Polícia Militar em Juruti, Major Vanderley a reforma das instalações vai trazer avanços para a segurança pública no município e garantir mais segurança para os policiais. “Para você desempenhar a sua função é preciso estar bem, principalmente no seu ambiente de trabalho. Então, a melhoria do espaço vai dar esse clima de maior satisfação e da adequação das estruturas para dando mobilidade e agilidade nos serviços e no futuro, quem sabe, ser um polo de formação, transformando um dos espaços em auditório, para que possamos realizar instruções e especializações da tropa para atender melhor a população”, disse o comandante Vanderley.

Agenda Positiva e Investimentos

Do compromisso original da Agenda Positiva, que consta de 54 projetos em parceria com a Prefeitura de Juruti e a Câmara Municipal, a companhia já entregou 50. Além da reforma do 28º Destacamento da Polícia Militar, outros projetos em estão em andamento: a construção de um terminal de passageiros, um posto policial em Juruti Velho, uma nova unidade para o Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e adequação do aterro sanitário do município, que tem avançado nas discussões técnicas para implantação do projeto. Esses devem ser entregues até o fim de 2024.

FONTE: Comunicação/Alcoa