Paróquia São Francisco e Santa Clara será palco para a encenação da Paixão de Cristo

O grupo de teatro amador Nova Aliança, que tem como objetivo promover a cultura e a arte na Paróquia São Francisco e Santa Clara, Óbidos - Pará, voltará a apresentar a encenação da Paixão de Cristo, após três anos. O espetáculo vai acontecer a partir das 18h do dia (07) de abril, sexta-feira santa, na praça em frente à Igreja matriz de São Francisco e Santa Clara.

A encenação da Via Sacra é um momento muito aguardado pela comunidade e contará com a participação de mais de 100 pessoas, incluindo crianças e jovens atores, artistas plásticos, costureiras, artesãos e outros colaboradores chamados de equipe de apoio. Alguns dos jovens atores são provenientes de situações de vulnerabilidade social e encontraram no teatro uma oportunidade de se expressar e desenvolver suas habilidades.

A apresentação é uma oportunidade para os jovens mostrarem todo o seu talento e dedicação em um dos eventos mais importantes do calendário religioso. Um dos destaques da Via Sacra apresentada pelo Nova Aliança é a criatividade em contar a história da paixão de Cristo. O grupo utiliza painéis com pinturas que simbolizam os cenários que remetem à época de Jesus e efeitos especiais com luzes e outras pirotecnias. Para garantir que a apresentação seja fiel e emocionante para todos os presentes, a coordenação do grupo fez uma pesquisa detalhada em livros que contam a história da paixão de Cristo, principalmente os evangelhos.

Após um hiato de três anos sem realizar o evento, o grupo volta com mais força e dedicação para encenar a história da paixão de Cristo. A volta da Via Sacra é uma grande notícia para a população, que aguarda ansiosamente por este momento tão especial. A colaboração da comunidade é essencial para garantir que a apresentação seja um sucesso, desde a confecção dos figurinos até a montagem dos cenários.

O grupo de teatro amador Nova Aliança foi fundado em 2000 e, desde então, tem realizado diversos eventos e apresentações para a população local. Por isso é considerado um exemplo de como a arte pode unir e transformar uma comunidade, dando oportunidade para jovens expressarem suas emoções e desenvolverem seus talentos, além de emocionar e inspirar toda a população.

A apresentação será realizada na sexta-feira santa, a partir das 18h, na Praça em frente à Igreja matriz de São Francisco e Santa Clara.

Via Sacra

A Via Sacra é um evento religioso que consiste na representação teatral dos momentos vividos por Jesus Cristo durante sua crucificação, morte e ressurreição, realizado principalmente na Semana Santa em diversas comunidades católicas em todo o mundo.

Por: Francisco Garcia, com fotos de do grupo Nova Aliança.